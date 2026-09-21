Top.Mail.Ru
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 1
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 2
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 3
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 4
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 5
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 6
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 7
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 8
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 9
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 10
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 11
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 12
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 13
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 1
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 2
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 3
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 4
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 5
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 6
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 7
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 8
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 9
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 10
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 11
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 12
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 13
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698925
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
15
Корпус
пластик
Увеличение
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
500

Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS

Levenhuk Halo 20X PLUS – монокуляр с функцией ночного видения и широкими возможностями настройки под конкретные условия. Прибор оснащен инфракрасным осветителем с семью уровнями яркости для работы в слабом свете или в полной темноте – уровень пользователь устанавливает вручную, отталкиваясь от условий окружающей среды. Ночью при базовых настройках изображение будет выводиться в черно-белом цвете, днем картинка будет цветной или черно-белой – на выбор пользователя. Для дневного и ночного режимов можно использовать дополнительные эффекты: «светящийся зеленый» или «цветная пленка».

Отзывы о товаре Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
15
Корпус
пластик
Увеличение
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Halo 20X PLUS – монокуляр с функцией ночного видения и широкими возможностями настройки под конкретные условия. Прибор оснащен инфракрасным осветителем с семью уровнями яркости для работы в слабом свете или в полной темноте – уровень пользователь устанавливает вручную, отталкиваясь от условий окружающей среды. Ночью при базовых настройках изображение будет выводиться в черно-белом цвете, днем картинка будет цветной или черно-белой – на выбор пользователя. Для дневного и ночного режимов можно использовать дополнительные эффекты: «светящийся зеленый» или «цветная пленка».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 20X PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...