Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698922
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х20
Вес, кг.
1.88
Описание товара Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z1000
Levenhuk Fatum Z1000 – это тепловизионный монокуляр с оптическим и цифровым увеличением, водозащищенным корпусом и профессиональным сенсором 640x480 пикс. С его помощью автомобиль можно обнаружить на расстоянии до 2800 метров, а человека – на расстоянии до 1400 метров. Прибор отлично работает по любым тепловым целям: как живым, так и техногенным. Для него не существует помех вроде камуфляжа, маскировочного окраса, тумана и проч. Это делает его отличным выбором для ночной охоты, патрулирования территорий и границ, поисковых операций и решения многих других задач в городских условиях и на природе.
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Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Levenhuk Fatum Z1000 – это тепловизионный монокуляр с оптическим и цифровым увеличением, водозащищенным корпусом и профессиональным сенсором 640x480 пикс. С его помощью автомобиль можно обнаружить на расстоянии до 2800 метров, а человека – на расстоянии до 1400 метров. Прибор отлично работает по любым тепловым целям: как живым, так и техногенным. Для него не существует помех вроде камуфляжа, маскировочного окраса, тумана и проч. Это делает его отличным выбором для ночной охоты, патрулирования территорий и границ, поисковых операций и решения многих других задач в городских условиях и на природе.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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