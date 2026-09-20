Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538656
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
20
Корпус
пластик
Увеличение
13х
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
540
Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Discovery Night ML10 со штативом
Перед вами монокуляр ночного видения Levenhuk Discovery Night ML10 с цифровым увеличением и встроенным рекордером. Прибор можно применять не только ночью, но и днем – как обычный монокуляр. Монокуляр будет незаменим в походе и на ночной охоте, также его можно использовать для спортивного ориентирования и тактических игр в полевых условиях. Пригодится он и для выполнения профессиональных задач по охране территорий.
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Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
20
Корпус
пластик
Увеличение
13х
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Перед вами монокуляр ночного видения Levenhuk Discovery Night ML10 с цифровым увеличением и встроенным рекордером. Прибор можно применять не только ночью, но и днем – как обычный монокуляр. Монокуляр будет незаменим в походе и на ночной охоте, также его можно использовать для спортивного ориентирования и тактических игр в полевых условиях. Пригодится он и для выполнения профессиональных задач по охране территорий.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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