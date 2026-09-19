Монокуляр Veber 7–21x21R ZOOM
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляр
Диаметр объектива
21
Корпус
пластик
Увеличение
от 7 до 21х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х5
Вес, г.
130
Описание товара Монокуляр Veber 7–21x21R ZOOM
Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM — компактный оптический прибор для наблюдения за окружающей средой с переменным увеличением 7х-21х. Кто сказал, что в театр ходят только с биноклем? Нарядный, легкий и очень компактный монокуляр Veber 7-21x21 ZOOM в красном корпусе можно взять с собой и на концерт, и на прогулки по городу. Он окажется у Вас под рукой в любой момент, когда захочется лучше рассмотреть какие-либо детали, ведь монокуляр можно держать в кармане куртки, в дамской сумочке или в бардачке машины.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Монокуляр
Диаметр объектива
21
Корпус
пластик
Увеличение
от 7 до 21х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM — компактный оптический прибор для наблюдения за окружающей средой с переменным увеличением 7х-21х. Кто сказал, что в театр ходят только с биноклем? Нарядный, легкий и очень компактный монокуляр Veber 7-21x21 ZOOM в красном корпусе можно взять с собой и на концерт, и на прогулки по городу. Он окажется у Вас под рукой в любой момент, когда захочется лучше рассмотреть какие-либо детали, ведь монокуляр можно держать в кармане куртки, в дамской сумочке или в бардачке машины.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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