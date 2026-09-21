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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698921
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Описание товара Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM50
Компактный и легкий монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM50 хорошо проявит себя на ночной охоте, во время длительного похода и в любой работе, связанной с наблюдениями на местности. Его можно использовать днем и ночью, для наблюдений в полной темноте предусмотрена инфракрасная светодиодная подсветка с 3 уровнями яркости. Приблизить картинку помогают 6-кратное оптическое увеличение и цифровой зум 1–8 крат. Вне зависимости от освещения гибкие настройки прибора позволяют быстро подобрать оптимальные условия и получить информативное изображение на встроенном дисплее. В дневное время изображение цветное, ночью – черно-белое.
Компактный и легкий монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM50 хорошо проявит себя на ночной охоте, во время длительного похода и в любой работе, связанной с наблюдениями на местности. Его можно использовать днем и ночью, для наблюдений в полной темноте предусмотрена инфракрасная светодиодная подсветка с 3 уровнями яркости. Приблизить картинку помогают 6-кратное оптическое увеличение и цифровой зум 1–8 крат. Вне зависимости от освещения гибкие настройки прибора позволяют быстро подобрать оптимальные условия и получить информативное изображение на встроенном дисплее. В дневное время изображение цветное, ночью – черно-белое.
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