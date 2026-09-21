Top.Mail.Ru
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 1
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 2
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 3
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 4
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 5
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 6
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 7
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 8
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 9
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 10
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 11
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 1
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 2
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 3
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 4
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 5
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 6
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 7
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 8
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 9
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 10
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 11
  • Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

10 850 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698919
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Размеры в упаковке, см
23х14х9
Вес, г.
830

Описание товара Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой

Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой – портативный оптический инструмент, который станет прекрасным подарком путешественнику, охотнику, рыбаку и завсегдатаю пеших походов. Несмотря на то, что здесь установлен большой 56-миллиметровый объектив, модель обладает скромными размерами и не займет много места в походной сумке. Монокуляр может собирать много света в любую погоду – изображение будет ярким, даже если на улице облачно. Прибор защищен от воды, заполнение корпуса азотом не допускает появления конденсата на линзах.

Отзывы о товаре Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Описание
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой – портативный оптический инструмент, который станет прекрасным подарком путешественнику, охотнику, рыбаку и завсегдатаю пеших походов. Несмотря на то, что здесь установлен большой 56-миллиметровый объектив, модель обладает скромными размерами и не займет много места в походной сумке. Монокуляр может собирать много света в любую погоду – изображение будет ярким, даже если на улице облачно. Прибор защищен от воды, заполнение корпуса азотом не допускает появления конденсата на линзах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...