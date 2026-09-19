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Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x купить с доставкой в Москве
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Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x

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Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 1
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 2
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 3
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 4
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 5
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляр
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 1
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 2
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 3
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 4
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 5
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489500
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляр
Диаметр объектива
33
Корпус
пластик
Увеличение
13 x
Футляр/чехол в комплекте
нет
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, кг.
1

Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x

Levenhuk Halo 13x — это монокуляр ночного видения, оборудованный цифровым преобразователем. Он не боится засветки, поэтому может использоваться и как цифровой, и как обычный прибор: днем гаджет будет показывать цветное изображение, а в темноте — черно-белое. Оптика монокуляра представлена стеклянными элементами с покрытием из диоксида кремния, что обеспечивает четкое и контрастное изображение при любом уровне освещенности. Прибор можно использовать для охоты, тактических наблюдений или изучения местности, днем дальность обзора не ограничена. В условиях полной темноты дальность обнаружения — до 300 м.

Отзывы о товаре Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляр
Диаметр объектива
33
Корпус
пластик
Увеличение
13 x
Футляр/чехол в комплекте
нет
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Halo 13x — это монокуляр ночного видения, оборудованный цифровым преобразователем. Он не боится засветки, поэтому может использоваться и как цифровой, и как обычный прибор: днем гаджет будет показывать цветное изображение, а в темноте — черно-белое. Оптика монокуляра представлена стеклянными элементами с покрытием из диоксида кремния, что обеспечивает четкое и контрастное изображение при любом уровне освещенности. Прибор можно использовать для охоты, тактических наблюдений или изучения местности, днем дальность обзора не ограничена. В условиях полной темноты дальность обнаружения — до 300 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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