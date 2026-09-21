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Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black

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Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 1
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 2
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 3
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 4
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 5
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 6
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 7
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 8
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 9
Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Helio G99
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 1
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 2
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 3
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 4
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 5
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 6
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 7
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 8
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 9
  • Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697745
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
24
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black

Смартфон INOI A75 Elegance — это современное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Смартфон оснащен мощным процессором MediaTek Helio G99 с частотой 2.2 ГГц и 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. Это позволяет хранить большое количество данных и приложений, а также обеспечивает плавную и быструю работу системы. Смартфон имеет 6.78-дюймовый экран с разрешением 2460x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Диагональ экрана составляет 6.5" и больше, что делает просмотр контента удобным и комфортным. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 MП, что позволяет делать качественные снимки в различных условиях освещения. Фронтальная камера имеет разрешение 24 МП. Смартфон работает на операционной системе Android 14, что обеспечивает широкий выбор приложений и игр. Беспроводные интерфейсы включают NFC, Bluetooth, Wi-Fi и GPS, что позволяет легко подключаться к различным устройствам и навигационным системам. Смартфон имеет классический корпус из пластика и оснащен сканером отпечатка пальца для дополнительной безопасности. Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды.

Отзывы о товаре Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
24
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон INOI A75 Elegance — это современное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Смартфон оснащен мощным процессором MediaTek Helio G99 с частотой 2.2 ГГц и 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. Это позволяет хранить большое количество данных и приложений, а также обеспечивает плавную и быструю работу системы. Смартфон имеет 6.78-дюймовый экран с разрешением 2460x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Диагональ экрана составляет 6.5" и больше, что делает просмотр контента удобным и комфортным. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 MП, что позволяет делать качественные снимки в различных условиях освещения. Фронтальная камера имеет разрешение 24 МП. Смартфон работает на операционной системе Android 14, что обеспечивает широкий выбор приложений и игр. Беспроводные интерфейсы включают NFC, Bluetooth, Wi-Fi и GPS, что позволяет легко подключаться к различным устройствам и навигационным системам. Смартфон имеет классический корпус из пластика и оснащен сканером отпечатка пальца для дополнительной безопасности. Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды.
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Отзывы


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