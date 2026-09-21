Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black
Смартфон INOI A75 Elegance — это современное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Смартфон оснащен мощным процессором MediaTek Helio G99 с частотой 2.2 ГГц и 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. Это позволяет хранить большое количество данных и приложений, а также обеспечивает плавную и быструю работу системы. Смартфон имеет 6.78-дюймовый экран с разрешением 2460x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Диагональ экрана составляет 6.5" и больше, что делает просмотр контента удобным и комфортным. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 MП, что позволяет делать качественные снимки в различных условиях освещения. Фронтальная камера имеет разрешение 24 МП. Смартфон работает на операционной системе Android 14, что обеспечивает широкий выбор приложений и игр. Беспроводные интерфейсы включают NFC, Bluetooth, Wi-Fi и GPS, что позволяет легко подключаться к различным устройствам и навигационным системам. Смартфон имеет классический корпус из пластика и оснащен сканером отпечатка пальца для дополнительной безопасности. Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 450 руб. 9 890 руб.2363 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue
-
В наличииЦена 9 640 руб. 9 890 руб.2410 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
-
В наличииЦена 10 000 руб. 12 890 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
-
В наличииЦена 10 000 руб. 12 890 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
-
В наличииЦена 10 370 руб. 13 990 руб.2593 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
-
В наличииЦена 10 570 руб. 10 590 руб.2643 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
-
В наличииЦена 11 400 руб. 12 390 руб.2850 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Отзывы о товаре Смартфон INOI A75 Elegance 12/256Gb Titanium Black