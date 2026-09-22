Смартфон BQ 6861L Core Grey
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Характеристики
Описание товара Смартфон BQ 6861L Core Grey
Смартфон BQ – это сочетание современных технологий и функционального дизайна. Этот аппарат оснащен большим 6,78-дюймовым экраном, который обеспечивает яркие и четкие изображения, идеальные для просмотра мультимедиа и мобильных игр. Работая на надежном процессоре MediaTek Helio G99 с 8 ядрами, смартфон обеспечивает высокую производительность и плавную работу приложений. Смартфон обладает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео без необходимости частой очистки устройства. Он работает под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю современные возможности и доступ к множеству приложений и игр. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч позволяет смартфону долго работать без необходимости частой подзарядки, что особенно полезно для активных пользователей. Поддержка Bluetooth версии 5.2 и наличие NFC делают устройство универсальным для соединения с другими гаджетами и проведения бесконтактных платежей. Смартфон поддерживает 4G LTE, обеспечивая высокоскоростной интернет доступ в любом месте, где есть покрытие сети. Класс защиты IP52 гарантирует устойчивость к пыли и небольшим брызгам воды, что делает смартфон надежным спутником в повседневной жизни. Корпус выполнен из пластика, что обеспечивает легкость - всего 0,211 кг, а также достаточную прочность. Смартфон имеет слоты для двух SIM-карт, что удобно для пользователей, предпочитающих разделение личных и рабочих контактов. Смартфон BQ сочетает в себе технологии и стиль, предлагая пользователям мощность и удобство в одном устройстве.
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