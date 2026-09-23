Смартфон Realme C100i 4/64Gb фиолетовый
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C100i
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc T7250 (T615)
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737533
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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, скребка для извлечения SIM-карты, документация, упаковка
Линейка
Realme C100i
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc T7250 (T615)
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
72
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
535
Описание товара Смартфон Realme C100i 4/64Gb фиолетовый
Смартфон realme C100i оснащена дисплеем с диагональю 6.8" с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает до 72 часов работы в режиме ожидания. За производительность устройства отвечает 8-ядерный процессор Unisoc T7250 (T615) и 4 ГБ оперативной памяти. Доступна сотовая связь 4G. Благодаря защитной системе ArmorShell смартфон поглощает энергию удара подобно подушке безопасности, защищая ключевые компоненты. Надежная защита от падений, столкновений и повседневных повреждений.
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Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, скребка для извлечения SIM-карты, документация, упаковка
Линейка
Realme C100i
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc T7250 (T615)
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
72
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон realme C100i оснащена дисплеем с диагональю 6.8" с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает до 72 часов работы в режиме ожидания. За производительность устройства отвечает 8-ядерный процессор Unisoc T7250 (T615) и 4 ГБ оперативной памяти. Доступна сотовая связь 4G. Благодаря защитной системе ArmorShell смартфон поглощает энергию удара подобно подушке безопасности, защищая ключевые компоненты. Надежная защита от падений, столкновений и повседневных повреждений.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 128 GB
Теги товара: Фиолетовый, 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 128 GB
Теги товара: Фиолетовый, 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Смартфон Realme C100i 4/64Gb фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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