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Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black

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Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 1
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 2
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 3
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 4
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 5
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 6
Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BV6200 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Процессор
MediaTek Helio P35
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651815
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BV6200 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
MediaTek Helio P35
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
4
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 + 0.3 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black

Міцний захищений смартфон Blackview BV6200 Pro - чудовий вибір для активних людей. Беріть його з собою в туристичні походи, на риболовлю, наукові експедиції, будівельні майданчики, виробництво чи склади – цей гаджет створений для використання в складних експлуатаційних умовах. Смартфон відповідає військовому стандарту MIL-STD-810Н, а отже є стійким до ударів, падінь з висоти до 1.5 м та впливу низьких температур. Рівень захисту від пилу і вологи IP68/IP69K означає, що смартфон повністю захищений від потрапляння пилу та витримує занурення у воду на глибину до 1.5 метра на 30 хвилин. HD+ екран відтворює яскраве та чітке реалістичне зображення. Надійний 8-ядерний процесор MediaTek Helio P35 забезпечує високу продуктивність при низькому енергоспоживанні. Смартфон Blackview BV6200 Pro оснащений вбудованими 13 МП основною та 8 МП фронтальною камерами та надгучним динаміком Smart-K потужністю 3 Вт, який відтворює чистий та виразний звук. Спілкуйтесь он-лайн та записуйте плавне потокове відео, фіксуйте та зберігайте незабутні моменти свого життя. Основна камера смартфона підтримує технологію оптимізації зображень ArcSoft. Вона допоможе провести приголомшливу портретну зйомку з розмитим фоном та виглядати прекрасно на всіх фотографіях, зроблених у режимі Beauty. Знімайте чудові пейзажі у панорамному режимі, отримуйте барвисті фотографії у режимі HDR, розглядайте найдрібніші деталі на чітких зображеннях у нічному режимі. Із швидкою оперативною пам’яттю об’ємом 6 ГБ, яку можна збільшити до 12 ГБ, ви зможете плавно гортати сторінки та швидко перемикатись між додатками. 128 ГБ вбудованої пам'яті вирішують питання зберігання електронних ігор, програм, відео, фотографій, музики та інших файлів. Збільшуйте додатково сховище до 1 ТБ, використовуючи TF карту. Розділяйте своє особисте та професійне життя – смартфон підтримує підключення 4G на двох SIM-картах. Смартфон Blackview BV6200 Pro відміно працює з різними навігаційними системами - GPS, Glonass, Galileo та Beidou. Він допоможе визначитись із оптимальним напрямком руху, коли ви перебуваєте в дорозі. Адаптована до потреб користувачів новітня операційна система Doke OS 3.1, яка базується на Android 13, забезпечує належний захист даних та пропонує багато додаткових можливостей. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить смартфон простим та зручним у користуванні. Акумулятор ємністю 13000 мA*год забезпечить тривалий час автономної роботи. Не хвилюйтесь, якщо вирушивши у подорож, забули взяти з собою зарядний пристрій. Одного заряду батареї вистачить до 50 годин розмов, 40 годин прослуховування музики, 23 годин роботи в мережі, до 495 годин роботи навігаційних систем та до трьох місяців у режимі очікування. Функція швидкої зарядки 18 Вт допоможе швидко поповнити заряд смартфона, а функція реверсної зарядки дозволяє заряджати інші пристрої через порт USB Type-C.

Отзывы о товаре Смартфон Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BV6200 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
MediaTek Helio P35
Развернуть
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
4
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 + 0.3 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Міцний захищений смартфон Blackview BV6200 Pro - чудовий вибір для активних людей. Беріть його з собою в туристичні походи, на риболовлю, наукові експедиції, будівельні майданчики, виробництво чи склади – цей гаджет створений для використання в складних експлуатаційних умовах. Смартфон відповідає військовому стандарту MIL-STD-810Н, а отже є стійким до ударів, падінь з висоти до 1.5 м та впливу низьких температур. Рівень захисту від пилу і вологи IP68/IP69K означає, що смартфон повністю захищений від потрапляння пилу та витримує занурення у воду на глибину до 1.5 метра на 30 хвилин. HD+ екран відтворює яскраве та чітке реалістичне зображення. Надійний 8-ядерний процесор MediaTek Helio P35 забезпечує високу продуктивність при низькому енергоспоживанні. Смартфон Blackview BV6200 Pro оснащений вбудованими 13 МП основною та 8 МП фронтальною камерами та надгучним динаміком Smart-K потужністю 3 Вт, який відтворює чистий та виразний звук. Спілкуйтесь он-лайн та записуйте плавне потокове відео, фіксуйте та зберігайте незабутні моменти свого життя. Основна камера смартфона підтримує технологію оптимізації зображень ArcSoft. Вона допоможе провести приголомшливу портретну зйомку з розмитим фоном та виглядати прекрасно на всіх фотографіях, зроблених у режимі Beauty. Знімайте чудові пейзажі у панорамному режимі, отримуйте барвисті фотографії у режимі HDR, розглядайте найдрібніші деталі на чітких зображеннях у нічному режимі. Із швидкою оперативною пам’яттю об’ємом 6 ГБ, яку можна збільшити до 12 ГБ, ви зможете плавно гортати сторінки та швидко перемикатись між додатками. 128 ГБ вбудованої пам'яті вирішують питання зберігання електронних ігор, програм, відео, фотографій, музики та інших файлів. Збільшуйте додатково сховище до 1 ТБ, використовуючи TF карту. Розділяйте своє особисте та професійне життя – смартфон підтримує підключення 4G на двох SIM-картах. Смартфон Blackview BV6200 Pro відміно працює з різними навігаційними системами - GPS, Glonass, Galileo та Beidou. Він допоможе визначитись із оптимальним напрямком руху, коли ви перебуваєте в дорозі. Адаптована до потреб користувачів новітня операційна система Doke OS 3.1, яка базується на Android 13, забезпечує належний захист даних та пропонує багато додаткових можливостей. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить смартфон простим та зручним у користуванні. Акумулятор ємністю 13000 мA*год забезпечить тривалий час автономної роботи. Не хвилюйтесь, якщо вирушивши у подорож, забули взяти з собою зарядний пристрій. Одного заряду батареї вистачить до 50 годин розмов, 40 годин прослуховування музики, 23 годин роботи в мережі, до 495 годин роботи навігаційних систем та до трьох місяців у режимі очікування. Функція швидкої зарядки 18 Вт допоможе швидко поповнити заряд смартфона, а функція реверсної зарядки дозволяє заряджати інші пристрої через порт USB Type-C.
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