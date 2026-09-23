Смартфон Tecno Spark 50 6/128Gb синий
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 50 6/128Gb синий
Смартфон Tecno SPARK 50 4G — это сбалансированное решение начального уровня, в котором основной упор сделан на автономность и практичность. Аппарат выполнен в актуальном стиле с плоскими боковыми гранями и лаконичным оформлением тыльной панели. Прямоугольный блок камер визуально выделен, но не перегружен деталями. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания на правой грани. Смартфон оснащен IPS-панелью с тонкими рамками. Фронтальная камера вписана в аккуратный вырез по центру, что обеспечивает большую полезную площадь экрана. Наличие стереодинамиков с поддержкой DTS повышает комфорт при просмотре видео и работе с контентом. За стабильную работу интерфейса и повседневных приложений отвечает процессор MediaTek Helio G81. Главной отличительной чертой устройства является аккумулятор емкостью 7000 мАч. Это обеспечивает стабильную работу в течение двух-трех дней при умеренном использовании. Зарядка мощностью 18 Вт является стандартным решением для данного сегмента. Основная камера на 50 Мп предназначена для создания детализированных снимков при хорошем освещении. Программные алгоритмы помогают оптимизировать цветопередачу и четкость в различных сценариях съемки.
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