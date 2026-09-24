Top.Mail.Ru
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 1
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 2
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 3
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 4
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 5
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 6
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Subtract)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 2
  • Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 3
  • Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 4
  • Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 5
  • Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 6
  • Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5054197297502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Subtract)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Boat, Salt Water, Eyes Closed, Life Goes on, Dusty, End of Youth, Colourblind, Curtains, Borderline, Spark, Vega, Sycamore, No Strings, The Hills of Aberfeldy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка

Эд Ширан выпустит свой новый альбом "-" (Subtract) 5 мая 2023 года - последний в его десятилетней серии альбомов на математическую тематику. Альбом, который возвращает Эда Ширана к истокам певца и автора песен и был написан на фоне личного горя и надежды, "-" (Subtract) демонстрирует одну из самых больших звезд на планете в его самом уязвимом и честном виде. С тех пор как в возрасте 12 лет Эд Ширан научился играть на гитаре "Layla" Эрика Клэптона, он проникся глубокой любовью к жанру певца и автора песен. С такими артистами, как Дэмиен Райс, Брюс Спрингстин и Боб Дилан, с которыми его познакомил отец Джон, которые постоянно играли в доме его родителей, Эд всегда был на горизонте. Однако песни и процесс написания приобрели совершенно новый смысл и направление после серии тяжелых событий, повлиявших на мир Эда в 2022 году. Но одна вещь, которая осталась нетронутой, - это его сильное желание записать альбом, коренящееся в его любви к композициям певцов и авторов песен. И поскольку он готовится выпустить свою самую проникновенную работу на сегодняшний день, "-" (Subtract) служит напоминанием о том, почему Эд остается одним из самых талантливых авторов песен своего поколения; артистом, который делится своим опытом с поклонниками в поисках утешения и сопричастности. Эд рассказывает: "Я работал над Subtract в течение десяти лет, пытаясь создать идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, каким, по моему мнению, он должен быть. Затем, в начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мой взгляд на музыку и искусство. Написание песен - это моя терапия. Это помогает мне разобраться в своих чувствах. Я писал, не думая о том, какими будут песни, я просто писал то, что получалось. И всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими и мрачными мыслями. В течение месяца моей беременной жене сказали, что у нее опухоль, и до родов не было возможности начать лечение. Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, и я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен. Я по спирали погружался в страх, депрессию и тревогу. Мне казалось, что я тону, голова под поверхностью, я смотрю вверх, но не могу вырваться, чтобы глотнуть воздуха. Как художник, я не чувствовал, что смогу достоверно представить миру объем работ, которые точно не отображали бы, где я нахожусь и как мне нужно выразить себя на данном этапе моей жизни. Этот альбом - исключительно это. Это открывает люк в мою душу. Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится людям, я просто выпускаю что-то честное и верное тому, кем я являюсь в своей взрослой жизни. Это запись в дневнике за прошлый февраль и мой способ осмыслить ее. Это вычитание.". "-" (Subtract) - результат того, что Эд, раздвигающий границы, написал самую глубокую пластинку в своей карьере. Альбом был составлен в феврале прошлого года в сотрудничестве с Аароном Десснером (The National) по написанию песен и продюсированию, после того как они были представлены друг другу через общей знакомой - Тейлор Свифт. Написав более 30 песен за месяц пребывания в студии, четырнадцать песен альбома тщательно связаны воедино грандиозной постановкой, которая варьируется от простых композиций, вдохновленных фолком, до более масштабных аранжировок для всей группы / оркестра. Эд Ширан ворвался на британскую музыкальную сцену в 2011 году со своим дебютным альбомом "+" (Plus). Он быстро зарекомендовал себя как художник, творящий историю, и выпустил "x" (Умножать), "?" (делить), "Совместный проект №6" и "=" (Равно) - каталог, который сделал Эда Ширана одним из самых больших музыкальных успехов в мире 21 века.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5054197297502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Subtract)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Boat, Salt Water, Eyes Closed, Life Goes on, Dusty, End of Youth, Colourblind, Curtains, Borderline, Spark, Vega, Sycamore, No Strings, The Hills of Aberfeldy
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Эд Ширан выпустит свой новый альбом "-" (Subtract) 5 мая 2023 года - последний в его десятилетней серии альбомов на математическую тематику. Альбом, который возвращает Эда Ширана к истокам певца и автора песен и был написан на фоне личного горя и надежды, "-" (Subtract) демонстрирует одну из самых больших звезд на планете в его самом уязвимом и честном виде. С тех пор как в возрасте 12 лет Эд Ширан научился играть на гитаре "Layla" Эрика Клэптона, он проникся глубокой любовью к жанру певца и автора песен. С такими артистами, как Дэмиен Райс, Брюс Спрингстин и Боб Дилан, с которыми его познакомил отец Джон, которые постоянно играли в доме его родителей, Эд всегда был на горизонте. Однако песни и процесс написания приобрели совершенно новый смысл и направление после серии тяжелых событий, повлиявших на мир Эда в 2022 году. Но одна вещь, которая осталась нетронутой, - это его сильное желание записать альбом, коренящееся в его любви к композициям певцов и авторов песен. И поскольку он готовится выпустить свою самую проникновенную работу на сегодняшний день, "-" (Subtract) служит напоминанием о том, почему Эд остается одним из самых талантливых авторов песен своего поколения; артистом, который делится своим опытом с поклонниками в поисках утешения и сопричастности. Эд рассказывает: "Я работал над Subtract в течение десяти лет, пытаясь создать идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, каким, по моему мнению, он должен быть. Затем, в начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мой взгляд на музыку и искусство. Написание песен - это моя терапия. Это помогает мне разобраться в своих чувствах. Я писал, не думая о том, какими будут песни, я просто писал то, что получалось. И всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими и мрачными мыслями. В течение месяца моей беременной жене сказали, что у нее опухоль, и до родов не было возможности начать лечение. Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, и я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен. Я по спирали погружался в страх, депрессию и тревогу. Мне казалось, что я тону, голова под поверхностью, я смотрю вверх, но не могу вырваться, чтобы глотнуть воздуха. Как художник, я не чувствовал, что смогу достоверно представить миру объем работ, которые точно не отображали бы, где я нахожусь и как мне нужно выразить себя на данном этапе моей жизни. Этот альбом - исключительно это. Это открывает люк в мою душу. Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится людям, я просто выпускаю что-то честное и верное тому, кем я являюсь в своей взрослой жизни. Это запись в дневнике за прошлый февраль и мой способ осмыслить ее. Это вычитание.". "-" (Subtract) - результат того, что Эд, раздвигающий границы, написал самую глубокую пластинку в своей карьере. Альбом был составлен в феврале прошлого года в сотрудничестве с Аароном Десснером (The National) по написанию песен и продюсированию, после того как они были представлены друг другу через общей знакомой - Тейлор Свифт. Написав более 30 песен за месяц пребывания в студии, четырнадцать песен альбома тщательно связаны воедино грандиозной постановкой, которая варьируется от простых композиций, вдохновленных фолком, до более масштабных аранжировок для всей группы / оркестра. Эд Ширан ворвался на британскую музыкальную сцену в 2011 году со своим дебютным альбомом "+" (Plus). Он быстро зарекомендовал себя как художник, творящий историю, и выпустил "x" (Умножать), "?" (делить), "Совместный проект №6" и "=" (Равно) - каталог, который сделал Эда Ширана одним из самых больших музыкальных успехов в мире 21 века.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...