Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Земфирой Талгатовной Рамазановой, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Земфиры Талгатовны Рамазановой, содержащаяся в реестре иностранных агентов. «Вендетта», выпущенная в 2005 году, стала первой пластинкой, на которой Земфира была представлена не как группа, а как самостоятельный артист. Изначально альбом задумывался «экспериментально-электронным», но незадолго до выхода концепция была изменена и в составе «Вендетты» появились рок-композиции. Критики и поклонники восприняли альбом необычайно благосклонно, композиции «Небомореоблака» и «Итоги» уверенно чувствовали себя в радиоэфире, а наибольший успех выпал на долю песни «Прогулка». Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.
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