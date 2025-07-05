Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
650
Количество насадок в комплекте
1
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%3 990 руб. 4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695646
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
650
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
моторный блок, стакан блендера, крышка стакана блендера, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка. Аккумулятор приобретается отдельно!
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от перегрузки, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х15
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1
Стационарный блендер Garlyn воплощает компактность и практичность. Его мощность в 650 Вт позволяет легко справляться с измельчением и смешиванием; при этом пластиковая чаша объёмом 0,6 литра не займёт много места на кухне — отличный выбор для небольших порций смузи, коктейлей или соусов. Надёжные металлические ножи обеспечивают эффективную работу, а две скорости дают свободу для разных рецептов. Минимальный вес — всего 0,93 кг — делает блендер Garlyn невероятно удобным в использовании и хранении.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
650
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
моторный блок, стакан блендера, крышка стакана блендера, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка. Аккумулятор приобретается отдельно!
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Развернуть
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от перегрузки, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Стационарный блендер Garlyn воплощает компактность и практичность. Его мощность в 650 Вт позволяет легко справляться с измельчением и смешиванием; при этом пластиковая чаша объёмом 0,6 литра не займёт много места на кухне — отличный выбор для небольших порций смузи, коктейлей или соусов. Надёжные металлические ножи обеспечивают эффективную работу, а две скорости дают свободу для разных рецептов. Минимальный вес — всего 0,93 кг — делает блендер Garlyn невероятно удобным в использовании и хранении.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
Достоинства:
Топ работает через приложение очень удобно
Недостатки:
нет их
Комментарий:
Второй месяц пользую блендером, очень удобно что он работает через приложение и я его без проблем запускаю дистанционно. Очень порадовала функция, отложенный старт. Блендером очень доволен, работает не громко (что важно для меня так как есть грудные дети)ю.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1
Достоинства:
Топ работает через приложение очень удобно
Недостатки:
нет их
Комментарий:
Второй месяц пользую блендером, очень удобно что он работает через приложение и я его без проблем запускаю дистанционно. Очень порадовала функция, отложенный старт. Блендером очень доволен, работает не громко (что важно для меня так как есть грудные дети)ю.