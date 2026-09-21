Top.Mail.Ru
Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 1
Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 2
Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 3
Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 4
Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 5
Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Hiper WORKBOOK
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 1
  • Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 2
  • Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 3
  • Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 4
  • Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 5
  • Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693111
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51.3 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black

Представляем вам ноутбук HIPER Workbook 15 (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) - идеальный выбор для тех, кто ищет мощное устройство с высокой производительностью и стильным дизайном. Этот ноутбук обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей. Начнем с операционной системы - на борту ноутбука установлена последняя версия Windows 11 Professional, которая обеспечивает стабильную и безопасную работу. Благодаря разрешению экрана 1920x1080 и матрице IPS вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями с любого ракурса. Подсветка матрицы LED добавляет комфорта при работе в темное время суток, а матовая поверхность экрана защищает глаза от утомления. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 12450H, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу при выполнении самых ресурсоемких задач. С 8 ядрами, включая 4 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных, а также 12 потоками, этот процессор гарантирует отличную скорость работы и эффективное управление задачами. Объем установленной памяти 16 Гб DDR4 позволяет запускать множество приложений одновременно без задержек, а возможность расширения до 32 Гб дает дополнительные возможности для работы с большими объемами данных. SSD накопитель ёмкостью 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео и играх. Кроме того, ноутбук оснащен Bluetooth 5.0 для быстрой и удобной передачи данных, кардридером microSD для удобного чтения карт памяти и аккумулятором Li-Pol для длительного времени автономной работы. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук HIPER Workbook 15 - это надежное и мощное устройство, которое станет отличным помощником как для работы, так и для развлечений. Приобретайте его сегодня и убедитесь сами во всех его преимуществах!. Уважаемые покупатели! По

Отзывы о товаре Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51.3 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам ноутбук HIPER Workbook 15 (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) - идеальный выбор для тех, кто ищет мощное устройство с высокой производительностью и стильным дизайном. Этот ноутбук обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей. Начнем с операционной системы - на борту ноутбука установлена последняя версия Windows 11 Professional, которая обеспечивает стабильную и безопасную работу. Благодаря разрешению экрана 1920x1080 и матрице IPS вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями с любого ракурса. Подсветка матрицы LED добавляет комфорта при работе в темное время суток, а матовая поверхность экрана защищает глаза от утомления. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 12450H, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу при выполнении самых ресурсоемких задач. С 8 ядрами, включая 4 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных, а также 12 потоками, этот процессор гарантирует отличную скорость работы и эффективное управление задачами. Объем установленной памяти 16 Гб DDR4 позволяет запускать множество приложений одновременно без задержек, а возможность расширения до 32 Гб дает дополнительные возможности для работы с большими объемами данных. SSD накопитель ёмкостью 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео и играх. Кроме того, ноутбук оснащен Bluetooth 5.0 для быстрой и удобной передачи данных, кардридером microSD для удобного чтения карт памяти и аккумулятором Li-Pol для длительного времени автономной работы. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук HIPER Workbook 15 - это надежное и мощное устройство, которое станет отличным помощником как для работы, так и для развлечений. Приобретайте его сегодня и убедитесь сами во всех его преимуществах!. Уважаемые покупатели! По
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...