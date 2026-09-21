Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Hiper Workbook (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) Black
Представляем вам ноутбук HIPER Workbook 15 (FWBC151-I512HR16N5FABWPG) - идеальный выбор для тех, кто ищет мощное устройство с высокой производительностью и стильным дизайном. Этот ноутбук обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей. Начнем с операционной системы - на борту ноутбука установлена последняя версия Windows 11 Professional, которая обеспечивает стабильную и безопасную работу. Благодаря разрешению экрана 1920x1080 и матрице IPS вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями с любого ракурса. Подсветка матрицы LED добавляет комфорта при работе в темное время суток, а матовая поверхность экрана защищает глаза от утомления. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 12450H, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу при выполнении самых ресурсоемких задач. С 8 ядрами, включая 4 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных, а также 12 потоками, этот процессор гарантирует отличную скорость работы и эффективное управление задачами. Объем установленной памяти 16 Гб DDR4 позволяет запускать множество приложений одновременно без задержек, а возможность расширения до 32 Гб дает дополнительные возможности для работы с большими объемами данных. SSD накопитель ёмкостью 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео и играх. Кроме того, ноутбук оснащен Bluetooth 5.0 для быстрой и удобной передачи данных, кардридером microSD для удобного чтения карт памяти и аккумулятором Li-Pol для длительного времени автономной работы. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук HIPER Workbook 15 - это надежное и мощное устройство, которое станет отличным помощником как для работы, так и для развлечений. Приобретайте его сегодня и убедитесь сами во всех его преимуществах!. Уважаемые покупатели! По
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