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Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345)

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Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 7
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 8
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 9
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 10
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 11
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 12
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 13
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 14
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 15
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 16
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 17
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 18
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 19
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 20
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 21
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 22
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 23
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 7
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 8
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 9
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 10
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 11
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 12
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 13
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 14
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 15
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 16
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 17
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 18
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 19
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 20
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 21
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 22
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 23
  • Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712563
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345)

**Ноутбук TECNO MegaBook T15DA — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? TECNO MegaBook T15DA — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать TECNO MegaBook T15DA?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 7430U обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 8 ГБ ОЗУ позволят комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка системы и приложений:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует высокую скорость работы и достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу приступить к работе. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С TECNO MegaBook T15DA вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук TECNO MegaBook T15DA — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? TECNO MegaBook T15DA — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать TECNO MegaBook T15DA?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 7430U обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 8 ГБ ОЗУ позволят комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка системы и приложений:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует высокую скорость работы и достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу приступить к работе. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С TECNO MegaBook T15DA вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11H grey 6140mAh (71003300345) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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