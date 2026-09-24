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Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый

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Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 1
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 2
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 3
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 4
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 5
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 1
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 2
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 3
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 4
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 5
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713732
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Maibenben S14B-R560UM создан для тех, кто ищет компактное устройство с отличным дисплеем для работы с текстом, таблицами и веб-разработки. Благодаря производительному процессору AMD Ryzen 5 6600H он отлично справляется с многозадачностью и базовыми задачами разработки, а высокое разрешение 3K и частота 120 Гц делают работу с интерфейсами особенно комфортной. Модель хорошо подойдет студентам технических специальностей и начинающим специалистам в IT-сфере.

Процессор, видеокарта и производительность

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 6600H с 12 потоками обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и средних нагрузках. Встроенная графика AMD Radeon 660M на архитектуре RDNA 2 справляется с базовым редактированием фото и воспроизведением видео, а также позволяет запускать нетребовательные игры. В браузере и офисных приложениях система работает плавно и отзывчиво.

Экран и комфорт работы

Дисплей с диагональю 14.5 дюймов, разрешением 3K и частотой 120 Гц обеспечивает четкое изображение и плавную анимацию. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при работе с текстом, таблицами и веб-страницами. Высокое разрешение позволяет комфортно работать с мелкими деталями и масштабировать интерфейс под свои предпочтения.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности, но могут потребовать расширения при работе с большим количеством вкладок браузера или тяжелыми приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выглядит стильно и профессионально, а компактные размеры делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, не создавая излишнего шума. Энергоэффективный процессор и современный экран позволяют рассчитывать на неплохую автономность в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает необходимый минимум для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная операционная система Linux позволяет сэкономить на лицензии Windows и подойдет тем, кто знаком с открытым программным обеспечением или планирует использовать ноутбук для разработки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 8 ГБ оперативной памяти могут стать ограничением при интенсивной работе, поэтому желательно заранее уточнить возможности расширения. Отсутствие предустановленной Windows потребует либо самостоятельной установки системы, либо освоения Linux. Модель оптимально подойдет тем, кто ценит качественный экран и достаточную производительность в компактном корпусе, при этом готов работать с альтернативной операционной системой.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Maibenben S14B-R560UM создан для тех, кто ищет компактное устройство с отличным дисплеем для работы с текстом, таблицами и веб-разработки. Благодаря производительному процессору AMD Ryzen 5 6600H он отлично справляется с многозадачностью и базовыми задачами разработки, а высокое разрешение 3K и частота 120 Гц делают работу с интерфейсами особенно комфортной. Модель хорошо подойдет студентам технических специальностей и начинающим специалистам в IT-сфере.

Процессор, видеокарта и производительность

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 6600H с 12 потоками обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и средних нагрузках. Встроенная графика AMD Radeon 660M на архитектуре RDNA 2 справляется с базовым редактированием фото и воспроизведением видео, а также позволяет запускать нетребовательные игры. В браузере и офисных приложениях система работает плавно и отзывчиво.

Экран и комфорт работы

Дисплей с диагональю 14.5 дюймов, разрешением 3K и частотой 120 Гц обеспечивает четкое изображение и плавную анимацию. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при работе с текстом, таблицами и веб-страницами. Высокое разрешение позволяет комфортно работать с мелкими деталями и масштабировать интерфейс под свои предпочтения.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности, но могут потребовать расширения при работе с большим количеством вкладок браузера или тяжелыми приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выглядит стильно и профессионально, а компактные размеры делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, не создавая излишнего шума. Энергоэффективный процессор и современный экран позволяют рассчитывать на неплохую автономность в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает необходимый минимум для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная операционная система Linux позволяет сэкономить на лицензии Windows и подойдет тем, кто знаком с открытым программным обеспечением или планирует использовать ноутбук для разработки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 8 ГБ оперативной памяти могут стать ограничением при интенсивной работе, поэтому желательно заранее уточнить возможности расширения. Отсутствие предустановленной Windows потребует либо самостоятельной установки системы, либо освоения Linux. Модель оптимально подойдет тем, кто ценит качественный экран и достаточную производительность в компактном корпусе, при этом готов работать с альтернативной операционной системой.

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Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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