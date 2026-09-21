Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 15ALG создан для повседневных офисных и учебных задач. Этот ноутбук станет надежным помощником для работы с документами, просмотра веб-страниц, видеоконференций и базовых мультимедийных задач. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения он уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью, хотя не предназначен для ресурсоемких игр или профессиональной обработки медиаконтента.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i3-1215U обеспечивает достаточную производительность для типичных офисных задач. Его 6 ядер (2 производительных и 4 энергоэффективных) и 8 потоков позволяют комфортно работать с несколькими программами одновременно. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, но не подходит для современных игр или профессионального видеомонтажа.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента, хотя яркость может быть ограничена для использования на улице в солнечную погоду.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере с множеством вкладок. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет типичные для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, работая достаточно тихо благодаря энергоэффективной платформе. Автономность обеспечивает несколько часов работы в офисных приложениях, что подходит для типичного рабочего использования.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы и HDMI для подключения внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, полезные для корпоративного использования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что объем накопителя 256 ГБ может потребовать рационального управления пространством. Ноутбук оптимален для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность без излишеств. Если планируется работа с графикой или видео, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 100 руб.10525 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 490 руб.10623 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 810 руб.10703 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 45 260 руб.11315 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 660 руб.11415 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 830 руб.11458 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 050 руб.11513 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-...
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 15ALG создан для повседневных офисных и учебных задач. Этот ноутбук станет надежным помощником для работы с документами, просмотра веб-страниц, видеоконференций и базовых мультимедийных задач. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения он уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью, хотя не предназначен для ресурсоемких игр или профессиональной обработки медиаконтента.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i3-1215U обеспечивает достаточную производительность для типичных офисных задач. Его 6 ядер (2 производительных и 4 энергоэффективных) и 8 потоков позволяют комфортно работать с несколькими программами одновременно. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, но не подходит для современных игр или профессионального видеомонтажа.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента, хотя яркость может быть ограничена для использования на улице в солнечную погоду.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере с множеством вкладок. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет типичные для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, работая достаточно тихо благодаря энергоэффективной платформе. Автономность обеспечивает несколько часов работы в офисных приложениях, что подходит для типичного рабочего использования.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы и HDMI для подключения внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, полезные для корпоративного использования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что объем накопителя 256 ГБ может потребовать рационального управления пространством. Ноутбук оптимален для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность без излишеств. Если планируется работа с графикой или видео, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263)