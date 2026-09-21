Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03)
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M создан для активных профессионалов, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы в офисе и удаленно. Конфигурация с процессором Intel Core i5 12-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с типичными бизнес-задачами: работой в офисных приложениях, многочисленными вкладками браузера, видеоконференциями и легкой обработкой медиафайлов. Благодаря компактному 14-дюймовому формату устройство удобно брать на встречи и в командировки.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при умеренном энергопотреблении. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и даже запуска нетребовательных игр. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с документами, таблицами и презентациями, а также заниматься базовым редактированием изображений.
Экран и комфорт работы
14.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр как в помещении, так и при искусственном освещении. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает оптимальную плотность пикселей для четкого текста и детализированной картинки.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметного замедления работы. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих документов, презентаций и других файлов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и имеет компактные размеры, характерные для 14-дюймового форм-фактора. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы для повседневных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура обеспечивает комфортный набор текста.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Рекомендуется периодически создавать резервные копии данных, так как возможности расширения встроенного хранилища могут быть ограничены. Модель оптимальна для офисных работников, руководителей среднего звена и специалистов, которым важны компактность, производительность в повседневных задачах и предустановленная Windows 11 Pro. Тем, кто работает с тяжелым графическим софтом, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.
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Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M создан для активных профессионалов, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы в офисе и удаленно. Конфигурация с процессором Intel Core i5 12-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с типичными бизнес-задачами: работой в офисных приложениях, многочисленными вкладками браузера, видеоконференциями и легкой обработкой медиафайлов. Благодаря компактному 14-дюймовому формату устройство удобно брать на встречи и в командировки.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при умеренном энергопотреблении. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и даже запуска нетребовательных игр. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с документами, таблицами и презентациями, а также заниматься базовым редактированием изображений.
Экран и комфорт работы
14.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр как в помещении, так и при искусственном освещении. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает оптимальную плотность пикселей для четкого текста и детализированной картинки.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметного замедления работы. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих документов, презентаций и других файлов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и имеет компактные размеры, характерные для 14-дюймового форм-фактора. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы для повседневных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура обеспечивает комфортный набор текста.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Рекомендуется периодически создавать резервные копии данных, так как возможности расширения встроенного хранилища могут быть ограничены. Модель оптимальна для офисных работников, руководителей среднего звена и специалистов, которым важны компактность, производительность в повседневных задачах и предустановленная Windows 11 Pro. Тем, кто работает с тяжелым графическим софтом, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.
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