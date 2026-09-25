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HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} купить с доставкой в Москве
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HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS}

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HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 1
HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 2
HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 3
HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 4
HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 5
HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Laptop 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 1
  • HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 2
  • HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 3
  • HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 4
  • HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 5
  • HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6&quot; {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 390 руб. 
Начислим 695 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748727
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Загружаем...
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Загружаем...
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HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS}
43 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Laptop 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS}

Ноутбук HP в серебристом корпусе сочетает удобный формат и комфортное изображение. Диагональ экрана 15,6 дюйма подходит для работы, учёбы и повседневных задач, а разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткую детализацию картинки. IPS-матрица делает изображение приятным для длительного просмотра. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 3, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Такой комплект подходит для основных рабочих и учебных сценариев. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.

Отзывы о товаре HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS}




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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Laptop 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP в серебристом корпусе сочетает удобный формат и комфортное изображение. Диагональ экрана 15,6 дюйма подходит для работы, учёбы и повседневных задач, а разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткую детализацию картинки. IPS-матрица делает изображение приятным для длительного просмотра. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 3, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Такой комплект подходит для основных рабочих и учебных сценариев. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS} - данный товар вы можете купить по цене 43390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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