Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619)
Ноутбук TECNO — это стиль и производительность в одном устройстве. Большой 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 и яркой IPS-матрицей делает его отличным выбором для работы, учебы и развлечений. Мощный процессор AMD и 8 Гб оперативной памяти DDR4 легко справляются с повседневными задачами, а SSD на 512 Гб гарантирует быстрый запуск приложений и хранение всех нужных файлов. AMD Radeon Graphics порадует плавным изображением — идеален для мультимедиа и творчества. Благодаря легкому алюминиевому корпусу и весу всего 1,7 кг ноутбук удобно брать с собой. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надежный доступ. Современная версия Bluetooth v5.4 позволяет легко подключать аксессуары без проводов.
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