Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX)
Chuwi выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе стильный серый корпус из пластика и алюминия и впечатляющую производительность. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 делает изображение чётким и насыщенным — удобно и для офисной работы, и для просмотра фильмов. Современный процессор AMD с частотой 2,8 ГГц и мощной оперативной памятью DDR5 объёмом 16 Гб обеспечивают быструю работу без зависаний даже при многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб даёт достаточно места для всех важных файлов. Клавиатура с подсветкой удобна при работе в темноте, а встроенный кард-ридер позволит быстро передавать данные с ваших устройств. Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительную работу ноутбука, а Bluetooth v4.2 — удобное беспроводное подключение аксессуаров.
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Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX)