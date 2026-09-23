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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523)

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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 7
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 8
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 9
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 10
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 11
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 12
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 13
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 14
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 15
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 16
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 17
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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 20
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 21
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 22
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 23
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 24
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 25
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 26
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 27
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 28
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 3
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  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 7
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 8
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 9
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 10
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 11
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 12
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 13
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 14
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 15
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 16
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 17
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 18
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 19
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 20
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 21
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 22
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 23
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 24
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 25
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 26
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 27
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 28
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735353
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523)

TECNO предлагает ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном и расширенным разрешением 1920x1200 — картинка яркая, чёткая, идеально подходит для работы с документами, фильмов и творчества. Алюминиевый корпус не только смотрится солидно, но и радует надёжностью. Вес всего 1,75 кг — ноутбук легко брать с собой на встречи или учёбу. Процессор AMD с частотой 2,3 ГГц в паре с 8 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR4 обеспечивает плавную работу без зависаний. Объёмный SSD на 512 Гб подарит быстрый запуск системы и много места для файлов, а встроенный кард-ридер ускорит работу с фото или документами. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics — можно смело брать тех, кто работает с графикой и любит мультимедиа. Сканер отпечатка пальца защитит ваши данные, а свежая версия Bluetooth 5.4 позволит подключать современные девайсы без задержек. Надёжность, производительность и удобство — TECNO подойдёт тем, кто ценит современные технологии и комфорт в работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
TECNO предлагает ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном и расширенным разрешением 1920x1200 — картинка яркая, чёткая, идеально подходит для работы с документами, фильмов и творчества. Алюминиевый корпус не только смотрится солидно, но и радует надёжностью. Вес всего 1,75 кг — ноутбук легко брать с собой на встречи или учёбу. Процессор AMD с частотой 2,3 ГГц в паре с 8 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR4 обеспечивает плавную работу без зависаний. Объёмный SSD на 512 Гб подарит быстрый запуск системы и много места для файлов, а встроенный кард-ридер ускорит работу с фото или документами. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics — можно смело брать тех, кто работает с графикой и любит мультимедиа. Сканер отпечатка пальца защитит ваши данные, а свежая версия Bluetooth 5.4 позволит подключать современные девайсы без задержек. Надёжность, производительность и удобство — TECNO подойдёт тем, кто ценит современные технологии и комфорт в работе.
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Отзывы


Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA 16" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000523) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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