Top.Mail.Ru
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058889) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058889)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 16
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 17
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 18
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 20
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 21
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 22
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 23
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 24
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 25
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 26
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 20
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 21
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 22
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 23
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 24
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 25
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 26
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713004
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058889)

Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058889)

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058889)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058889)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058889) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...