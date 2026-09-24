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Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка

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Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 1
Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 2
Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 3
Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 4
Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 5
Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 6
Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 1
  • Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 2
  • Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 3
  • Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 4
  • Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 5
  • Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 6
  • Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964041842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In The Name Of Love, Cry For Help, Move Right Out, Be With You, Really Got A Problem, Is This Really Love, This Must Be Heaven, Never Knew Love, The Bottom Line, Wonderful You, Behind The Smile
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание "Free", третьего студийного альбома английского певца Рика Эстли, выпущенного первоначально в 1991 году. Впервые на виниле, золотой зеркальный конверт. Альбом Рика Эстли "Free" 1991 года ознаменовал значительный отход от его предыдущего поп-звучания, показав более зрелую и интроспективную сторону. Альбом, в котором сочетались влияния поп-музыки, соула и R'n'B, а также звездный список соавторов, включая Элтона Джона, Майкла Макдональда и Марка Кинга, представил Рика в новом свете. Такие синглы, как «Cry for Help» и «Move Right Out», продемонстрировали эмоциональный вокал и проникновенную подачу Эстли. Альбом получил признание критиков за свое музыкальное разнообразие и вокальное мастерство Эстли, а также за зрелое написание песен и эмоциональную глубину. "Free" остается выдающимся моментом в его карьере, демонстрируя его творческую эволюцию и универсальность как музыканта. C проникновенными текстами и проникновенными мелодиями альбом продолжает находить отклик у слушателей, предлагая вечное исследование любви, свободы и самопознания.

Отзывы о товаре Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964041842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In The Name Of Love, Cry For Help, Move Right Out, Be With You, Really Got A Problem, Is This Really Love, This Must Be Heaven, Never Knew Love, The Bottom Line, Wonderful You, Behind The Smile
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Ремастированное переиздание "Free", третьего студийного альбома английского певца Рика Эстли, выпущенного первоначально в 1991 году. Впервые на виниле, золотой зеркальный конверт. Альбом Рика Эстли "Free" 1991 года ознаменовал значительный отход от его предыдущего поп-звучания, показав более зрелую и интроспективную сторону. Альбом, в котором сочетались влияния поп-музыки, соула и R'n'B, а также звездный список соавторов, включая Элтона Джона, Майкла Макдональда и Марка Кинга, представил Рика в новом свете. Такие синглы, как «Cry for Help» и «Move Right Out», продемонстрировали эмоциональный вокал и проникновенную подачу Эстли. Альбом получил признание критиков за свое музыкальное разнообразие и вокальное мастерство Эстли, а также за зрелое написание песен и эмоциональную глубину. "Free" остается выдающимся моментом в его карьере, демонстрируя его творческую эволюцию и универсальность как музыканта. C проникновенными текстами и проникновенными мелодиями альбом продолжает находить отклик у слушателей, предлагая вечное исследование любви, свободы и самопознания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rick Astley - Free (4099964041842) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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