Crippled Black Phoenix - Banefyre (0822603164619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Banefyre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692450
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Характеристики
Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603164619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Banefyre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Incantation For The Different, Wyches And Basterdz, Ghostland, The Reckoning, Bonefire, Rose Of Jericho, Blackout 77, Down The Rabbit Hole, Everything Is Beautiful But Us, The Pilgrim, Im Ok, Just Not Alright, The Scene Is A False Prophet
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Crippled Black Phoenix - Banefyre (0822603164619) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Incantation For The Different, Wyches And Basterdz, Ghostland, The Reckoning, Bonefire, Rose Of Jericho, Blackout 77, Down The Rabbit Hole, Everything Is Beautiful But Us, The Pilgrim, Im Ok, Just Not Alright, The Scene Is A False Prophet
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603164619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Banefyre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Incantation For The Different, Wyches And Basterdz, Ghostland, The Reckoning, Bonefire, Rose Of Jericho, Blackout 77, Down The Rabbit Hole, Everything Is Beautiful But Us, The Pilgrim, Im Ok, Just Not Alright, The Scene Is A False Prophet
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Incantation For The Different, Wyches And Basterdz, Ghostland, The Reckoning, Bonefire, Rose Of Jericho, Blackout 77, Down The Rabbit Hole, Everything Is Beautiful But Us, The Pilgrim, Im Ok, Just Not Alright, The Scene Is A False Prophet
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Crippled Black Phoenix - Banefyre (0822603164619) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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