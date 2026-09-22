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Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка

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Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 1
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 2
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 3
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 4
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 5
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 6
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 7
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 8
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 9
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 10
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 11
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 12
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 13
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 14
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 15
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 4
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 5
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 6
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 7
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 8
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 9
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 10
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 11
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 12
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 13
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 14
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 15
  • Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718150
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка
6 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478702396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Init, Forked Reality, As Alive As You Need Me To Be, Echoes, This Changes Everything, In The Image Of, I Know You Can Feel It, Permanence, Infiltrator, 100% Expendable, Still Remains, Who Wants To Live Forever?, Building Better Worlds, Target Identified, Daemonize, Empathetic Response, What Have You Done?, A Question Of Trust, Ghost In The Machine, No Going Back, Nemesis., New Directive, Out In The World, Shadow Over Me
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO 36
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка

24 новых трека от Nine Inch Nails: дуэт Трента Резнора и Аттикуса Росса выпускает альбом к культовому фильму Disney "Трон: Арес", включая новый сингл "As Alive As You Need Me To Be". TRON: Ares - это продолжение успешной истории саундтреков группы: их предыдущие саундтреки к таким фильмам, как "Социальная сеть" (2010), "Душа" (2020) и "Претенденты" (2024), были отмечены двумя "Оскарами", тремя "Золотыми глобусами", "Эмми" и "Грэмми", а также другими наградами. Мрачный индустриальный почерк Трента Резнора идеально передает настроение научно-фантастического сериала "Трон", для последнего фильма которого Daft Punk написали музыку. Влияние Резнора на мир альтернативной музыки не ослабевает с конца 80-х: в таких хитах, как "Closer" и "Hurt", а также в альбомах, подобных "The Downward Spiral", мастермайнд объединил электронные звуки с рок-музыкой, как никогда раньше.

Отзывы о товаре Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478702396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Init, Forked Reality, As Alive As You Need Me To Be, Echoes, This Changes Everything, In The Image Of, I Know You Can Feel It, Permanence, Infiltrator, 100% Expendable, Still Remains, Who Wants To Live Forever?, Building Better Worlds, Target Identified, Daemonize, Empathetic Response, What Have You Done?, A Question Of Trust, Ghost In The Machine, No Going Back, Nemesis., New Directive, Out In The World, Shadow Over Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO 36
Страна производитель
США
Описание
24 новых трека от Nine Inch Nails: дуэт Трента Резнора и Аттикуса Росса выпускает альбом к культовому фильму Disney "Трон: Арес", включая новый сингл "As Alive As You Need Me To Be". TRON: Ares - это продолжение успешной истории саундтреков группы: их предыдущие саундтреки к таким фильмам, как "Социальная сеть" (2010), "Душа" (2020) и "Претенденты" (2024), были отмечены двумя "Оскарами", тремя "Золотыми глобусами", "Эмми" и "Грэмми", а также другими наградами. Мрачный индустриальный почерк Трента Резнора идеально передает настроение научно-фантастического сериала "Трон", для последнего фильма которого Daft Punk написали музыку. Влияние Резнора на мир альтернативной музыки не ослабевает с конца 80-х: в таких хитах, как "Closer" и "Hurt", а также в альбомах, подобных "The Downward Spiral", мастермайнд объединил электронные звуки с рок-музыкой, как никогда раньше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка - стоимость товара 6970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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