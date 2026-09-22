Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (White) (0602478702396) виниловая пластинка
24 новых трека от Nine Inch Nails: дуэт Трента Резнора и Аттикуса Росса выпускает альбом к культовому фильму Disney "Трон: Арес", включая новый сингл "As Alive As You Need Me To Be". TRON: Ares - это продолжение успешной истории саундтреков группы: их предыдущие саундтреки к таким фильмам, как "Социальная сеть" (2010), "Душа" (2020) и "Претенденты" (2024), были отмечены двумя "Оскарами", тремя "Золотыми глобусами", "Эмми" и "Грэмми", а также другими наградами. Мрачный индустриальный почерк Трента Резнора идеально передает настроение научно-фантастического сериала "Трон", для последнего фильма которого Daft Punk написали музыку. Влияние Резнора на мир альтернативной музыки не ослабевает с конца 80-х: в таких хитах, как "Closer" и "Hurt", а также в альбомах, подобных "The Downward Spiral", мастермайнд объединил электронные звуки с рок-музыкой, как никогда раньше.
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Теги товара: Industrial, Кинематограф, Nine Inch Nails
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Кинематограф, Nine Inch Nails
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