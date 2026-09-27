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King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка

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King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 6
King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 7
King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 6
  • King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 7
  • King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695732
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка
6 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка

Red был записан сразу после последнего тура King Crimson по США в 1974 году и стал суммой всего, над чем Crimson работали вживую и в студии между 72 и 74 годами. За прошедшие с момента выхода десятилетия Red прошел путь от альбома, который на момент выпуска был недостаточно раскручен (так как группа уже распалась), до одного из самых продаваемых альбомов своей эпохи и (после In The Court of the Crimson King) самого продаваемого альбома King Crimson. LP1 содержит все новые стереомиксы 2024 года Стивена Уилсона. LP2 содержит Elemental Mixes от давнего продюсера King Crimson (и менеджера группы) Дэвида Синглтона – используя оригинальные многодорожечные записи, чтобы представить совершенно иную звуковую картину альбома, с большим разделением инструментов и использованием многих элементов, записанных для оригинальных миксов, но не включенных в них.

Отзывы о товаре King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Red был записан сразу после последнего тура King Crimson по США в 1974 году и стал суммой всего, над чем Crimson работали вживую и в студии между 72 и 74 годами. За прошедшие с момента выхода десятилетия Red прошел путь от альбома, который на момент выпуска был недостаточно раскручен (так как группа уже распалась), до одного из самых продаваемых альбомов своей эпохи и (после In The Court of the Crimson King) самого продаваемого альбома King Crimson. LP1 содержит все новые стереомиксы 2024 года Стивена Уилсона. LP2 содержит Elemental Mixes от давнего продюсера King Crimson (и менеджера группы) Дэвида Синглтона – используя оригинальные многодорожечные записи, чтобы представить совершенно иную звуковую картину альбома, с большим разделением инструментов и использованием многих элементов, записанных для оригинальных миксов, но не включенных в них.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка - купить по цене 6850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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