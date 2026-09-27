King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара King Crimson - Red (0633367797216) виниловая пластинка
Red был записан сразу после последнего тура King Crimson по США в 1974 году и стал суммой всего, над чем Crimson работали вживую и в студии между 72 и 74 годами. За прошедшие с момента выхода десятилетия Red прошел путь от альбома, который на момент выпуска был недостаточно раскручен (так как группа уже распалась), до одного из самых продаваемых альбомов своей эпохи и (после In The Court of the Crimson King) самого продаваемого альбома King Crimson. LP1 содержит все новые стереомиксы 2024 года Стивена Уилсона. LP2 содержит Elemental Mixes от давнего продюсера King Crimson (и менеджера группы) Дэвида Синглтона – используя оригинальные многодорожечные записи, чтобы представить совершенно иную звуковую картину альбома, с большим разделением инструментов и использованием многих элементов, записанных для оригинальных миксов, но не включенных в них.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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