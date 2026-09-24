Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка
Оркестр Брайана Сетцера (иногда известный под аббревиатурой BSO) — блюзовая группа, играющая свинг и джамп, основанная в 1992 году фронтменом Stray Cats Брайаном Сетцером. В 1994 году группа выпустила дебютный альбом, а в 1996 году — альбом Guitar Slinger. На своём прорывном альбоме The Dirty Boogie (1998) группа исполнила кавер-версию песни Луи Примы «Jump, Jive an' Wail», которая первоначально вошла в альбом Примы 1957 года «The Wildest!». Следующим синглом BSO, выпущенным на альбоме Vavoom!, была песня «Gettin' in the Mood». «Dirty Boogie» — третий релиз оркестра Брайана Сетцера, а его прорывным альбомом стала песня «Jump, Jive an' Wail». Альбом представляет собой смесь хорошо аранжированных оригинальных песен и кавер-версий песен 1950-х и 1960-х годов и известен влиянием свинга и джамп-блюза. Первым синглом с альбома стала кавер-версия песни Луи Примы «Jump Jive an' Wail», ставшей популярной в 1956 году. Также в альбоме представлена ??кавер-версия песни Stray Cats «Rock This Town». Этот альбом просто необходим поклонникам Брайана Сетцера.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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