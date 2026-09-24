Top.Mail.Ru
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 1
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 2
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 3
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 4
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 5
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 6
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 7
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
The Dirty Boogie
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 7
  • Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deko
Barcode
[0784668898451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
The Dirty Boogie
Жанр
Swing
Трек-лист
This Cat's On A Hot Tin Roof, The Dirty Boogie, This Old House, Let's Live It Up, Sleepwalk, Jump Jive An' Wail, You're The Boss, Rock This Town, Since I Don't Have You, Switchblade 327, Nosey Joe, Hollywood Nocturne, I'm Singin'
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка

Оркестр Брайана Сетцера (иногда известный под аббревиатурой BSO) — блюзовая группа, играющая свинг и джамп, основанная в 1992 году фронтменом Stray Cats Брайаном Сетцером. В 1994 году группа выпустила дебютный альбом, а в 1996 году — альбом Guitar Slinger. На своём прорывном альбоме The Dirty Boogie (1998) группа исполнила кавер-версию песни Луи Примы «Jump, Jive an' Wail», которая первоначально вошла в альбом Примы 1957 года «The Wildest!». Следующим синглом BSO, выпущенным на альбоме Vavoom!, была песня «Gettin' in the Mood». «Dirty Boogie» — третий релиз оркестра Брайана Сетцера, а его прорывным альбомом стала песня «Jump, Jive an' Wail». Альбом представляет собой смесь хорошо аранжированных оригинальных песен и кавер-версий песен 1950-х и 1960-х годов и известен влиянием свинга и джамп-блюза. Первым синглом с альбома стала кавер-версия песни Луи Примы «Jump Jive an' Wail», ставшей популярной в 1956 году. Также в альбоме представлена ??кавер-версия песни Stray Cats «Rock This Town». Этот альбом просто необходим поклонникам Брайана Сетцера.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deko
Barcode
[0784668898451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
The Dirty Boogie
Жанр
Swing
Трек-лист
This Cat's On A Hot Tin Roof, The Dirty Boogie, This Old House, Let's Live It Up, Sleepwalk, Jump Jive An' Wail, You're The Boss, Rock This Town, Since I Don't Have You, Switchblade 327, Nosey Joe, Hollywood Nocturne, I'm Singin'
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оркестр Брайана Сетцера (иногда известный под аббревиатурой BSO) — блюзовая группа, играющая свинг и джамп, основанная в 1992 году фронтменом Stray Cats Брайаном Сетцером. В 1994 году группа выпустила дебютный альбом, а в 1996 году — альбом Guitar Slinger. На своём прорывном альбоме The Dirty Boogie (1998) группа исполнила кавер-версию песни Луи Примы «Jump, Jive an' Wail», которая первоначально вошла в альбом Примы 1957 года «The Wildest!». Следующим синглом BSO, выпущенным на альбоме Vavoom!, была песня «Gettin' in the Mood». «Dirty Boogie» — третий релиз оркестра Брайана Сетцера, а его прорывным альбомом стала песня «Jump, Jive an' Wail». Альбом представляет собой смесь хорошо аранжированных оригинальных песен и кавер-версий песен 1950-х и 1960-х годов и известен влиянием свинга и джамп-блюза. Первым синглом с альбома стала кавер-версия песни Луи Примы «Jump Jive an' Wail», ставшей популярной в 1956 году. Также в альбоме представлена ??кавер-версия песни Stray Cats «Rock This Town». Этот альбом просто необходим поклонникам Брайана Сетцера.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Setzer - The Dirty Boogie (coloured) (0784668898451) виниловая пластинка - стоимость товара 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...