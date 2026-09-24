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Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка

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Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 5
Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 6
Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 7
Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
I Put A Spell On You
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 5
  • Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 6
  • Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 7
  • Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602507274658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
I Put A Spell On You
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Put A Spell On You, Tomorrow Is My Turn, Ne Me Quitte Pas, Marriage Is For Old Folks, July Tree, Gimme Some, Feeling Good, One September Day, Blues On Purpose, Beautiful Land, You've Got To Learn, Take Care Of Business
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка

Музыкальный альбом Nina Simone. Переиздание альбома 1965 года в серии "Acoustic Sound".

Отзывы о товаре Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602507274658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
I Put A Spell On You
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Put A Spell On You, Tomorrow Is My Turn, Ne Me Quitte Pas, Marriage Is For Old Folks, July Tree, Gimme Some, Feeling Good, One September Day, Blues On Purpose, Beautiful Land, You've Got To Learn, Take Care Of Business
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом Nina Simone. Переиздание альбома 1965 года в серии "Acoustic Sound".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - I Put A Spell On You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602507274658) виниловая пластинка – стоимость товара 6520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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