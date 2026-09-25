Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) виниловая пластинка
Caracal — второй студийный альбом британской группы Disclosure, который вышел 25 сентября 2015 года. В записи диска участвовали Сэм Смит, Лорд, The Weeknd, Мигель и другие приглашённые музыканты. В честь 10-летия это издание выпущено на zoetrope виниле ограниченным тиражом Этот альбом включает в себя эклектичный набор вокальных коллабораций с такими артистами, как The Weeknd, Сэм Смит, Грегори Портер, Лорд, Джордан Ракей и многими другими. В альбом вошло пять синглов, и второй, получивший признание критиков, «Omen» с Сэмом Смитом, стал самым популярным синглом, достигнув 13-го места в британских чартах и ??собрав почти миллиард прослушиваний по всему миру с момента выхода. Следующий трек Лорд, «Magnets», с момента выхода был прослушан почти 710 миллионов раз. Альбом Caracal был продан тиражом более 135 000 копий по всему миру с момента выхода и был номинирован на премию «Грэмми» в 2016 году в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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