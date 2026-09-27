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Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка

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Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 1
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 2
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 3
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 4
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 5
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 6
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 7
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 8
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 9
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 10
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 11
Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 1
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 2
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 3
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 4
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 5
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 6
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 7
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 8
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 9
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 10
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 11
  • Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642882
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072545489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка

Fallen - ремастированное переиздание дебютного студийного альбома рок-группы Evanescence, выпущенного в 2003 году. Это был их самый популярный релиз, который стал одним из лидеров продаж в 21-м веке. В американском чарте Billboard 200 альбом занял седьмое место сразу после выхода, а через три месяца поднялся до третьего. Он также возглавил хит-парады в более чем десяти странах. За этот альбом Evanescence получили пять номинаций на престижную музыкальную премию Грэмми, включая Альбом года и Лучший рок-альбом, и выиграли две из них: Лучшее хард-рок-исполнение и Лучший новый исполнитель. Расширенное юбилейное делюксовое издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле в разворотной обложке из радужной фольги и включает альтернативную версию My Immortal, демо-записи Bring Me To Live, а также концертные версии синглов Breath No More, Farther Away и Missing, которые также были записаны во время создания Fallen. Evanescence - американская рок-группа, основанная в 1995 году певицей и пианисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди в Литл-Рок, штат Арканзас. Они занимались музыкой, выпускали самостоятельные EP и играли в кафе в окрестностях Литл-Рок. После нескольких попыток с названиями, такими как Childish Intentions и Stricken, они остановились на Evanescence, что значит угасание или преходящесть. Группа стала известна в начале 2003 года с релизом своего первого студийного альбома Fallen, который разошелся тиражом более 17 миллионов экземпляров по всему миру и принес группе две премии Грэмми. Музыкальный стиль группы сочетает разные жанры, такие как альтернативный метал, готик-метал, готик-рок, хард-рок, индастриал-рок, симфоник-метал и ню-метал. Состав Evanescence часто менялся. В разное время группу покидали клавишник Дэвид Ходжес, гитаристы Бен Муди, Джон Лекомпт и Терри Бальзамо, басист Уилл Бойд, ударник Роки Грей. В настоящее время в группе состоят Эми Ли, гитарист Тим Маккорд, гитарист Трой Маклоухорн, ударник Уилл Хант и басист Эмма Анзай.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072545489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Fallen - ремастированное переиздание дебютного студийного альбома рок-группы Evanescence, выпущенного в 2003 году. Это был их самый популярный релиз, который стал одним из лидеров продаж в 21-м веке. В американском чарте Billboard 200 альбом занял седьмое место сразу после выхода, а через три месяца поднялся до третьего. Он также возглавил хит-парады в более чем десяти странах. За этот альбом Evanescence получили пять номинаций на престижную музыкальную премию Грэмми, включая Альбом года и Лучший рок-альбом, и выиграли две из них: Лучшее хард-рок-исполнение и Лучший новый исполнитель. Расширенное юбилейное делюксовое издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле в разворотной обложке из радужной фольги и включает альтернативную версию My Immortal, демо-записи Bring Me To Live, а также концертные версии синглов Breath No More, Farther Away и Missing, которые также были записаны во время создания Fallen. Evanescence - американская рок-группа, основанная в 1995 году певицей и пианисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди в Литл-Рок, штат Арканзас. Они занимались музыкой, выпускали самостоятельные EP и играли в кафе в окрестностях Литл-Рок. После нескольких попыток с названиями, такими как Childish Intentions и Stricken, они остановились на Evanescence, что значит угасание или преходящесть. Группа стала известна в начале 2003 года с релизом своего первого студийного альбома Fallen, который разошелся тиражом более 17 миллионов экземпляров по всему миру и принес группе две премии Грэмми. Музыкальный стиль группы сочетает разные жанры, такие как альтернативный метал, готик-метал, готик-рок, хард-рок, индастриал-рок, симфоник-метал и ню-метал. Состав Evanescence часто менялся. В разное время группу покидали клавишник Дэвид Ходжес, гитаристы Бен Муди, Джон Лекомпт и Терри Бальзамо, басист Уилл Бойд, ударник Роки Грей. В настоящее время в группе состоят Эми Ли, гитарист Тим Маккорд, гитарист Трой Маклоухорн, ударник Уилл Хант и басист Эмма Анзай.
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