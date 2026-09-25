OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0081227806750) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748376
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Where I Come From - Passion Pit, Bittersweet - Ellie Goulding, The Forgotten - Green Day, Fire in the Water - Feist, Everything and Nothing - The Boom Circuits, The Antidote - St. Vincent, Speak Up - POP ETC, Heart of Stone - Iko, Cover Your Tracks - A Boy and his Kite, Ghosts - James Vincent McMorrow, All I ve Ever Needed - Paul McDonald & Nikki Reed, New for You - Reeve Carney, A Thousand Years (Feat. Steve Kazee) - Christina Perri, Plus Que Ma Propre Vie - Carter Burwell
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0081227806750) виниловая пластинка
Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 2». Альбом включает 14 композиций, в том числе треки от Passion Pit, Green Day, St. Vincent и многих других. Главный хит - песня «A Thousand Years (Part 2)» Кристины Перри при участии Стива Кази является продолжением культовой темы из первой части «Рассвета» Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Where I Come From - Passion Pit, Bittersweet - Ellie Goulding, The Forgotten - Green Day, Fire in the Water - Feist, Everything and Nothing - The Boom Circuits, The Antidote - St. Vincent, Speak Up - POP ETC, Heart of Stone - Iko, Cover Your Tracks - A Boy and his Kite, Ghosts - James Vincent McMorrow, All I ve Ever Needed - Paul McDonald & Nikki Reed, New for You - Reeve Carney, A Thousand Years (Feat. Steve Kazee) - Christina Perri, Plus Que Ma Propre Vie - Carter Burwell
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 2». Альбом включает 14 композиций, в том числе треки от Passion Pit, Green Day, St. Vincent и многих других. Главный хит - песня «A Thousand Years (Part 2)» Кристины Перри при участии Стива Кази является продолжением культовой темы из первой части «Рассвета» Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0081227806750) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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