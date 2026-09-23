Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка
Британская трэш/блэк-метал группа Venom аннонсировала свой шестнадцатый студийный альбом «Into Oblivion» Издание на цветном виниле в гейтфолде «Into Oblivion» — шестнадцатый студийный альбом Venom, в записи которого принял участие их давний состав: Кронос (бас/вокал и один из основателей группы), Рейдж (гитара) и Данте (ударные). Это их первая новая запись с момента выхода альбома «Storm The Gates» в 2018 году. Новый альбом включает тринадцать треков в типичном для Venom стиле: тяжёлые, мрачные и запоминающиеся. Он сочетает в себе классическое звучание 80-х с более современным, прогрессивным подходом, не жертвуя при этом фирменной энергией и безудержным энтузиазмом. Группа Venom была образована в Ньюкасле-апон-Тайне в 1979 году. Они получили известность к концу «новой волны» британского хэви-метала. Их первые два альбома – «Welcome to Hell» (1981) и «Black Metal» (1982) – считаются основополагающими работами для трэш-метала и экстремального метала в целом. Второй альбом оказал такое сильное влияние, что его название стало названием поджанра экстремального метала – блэк-метала. Часто упоминаемые как оказавшие значительное влияние такими группами, как Metallica, Behemoth, Celtic Frost и Mayhem, они входят в число самых почитаемых групп своего поколения.
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