Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Needtobreathe - The Outsiders (coloured) (0810075114225) виниловая пластинка
NEEDTOBREATHE - The Outsiders. Возвращение отмеченного наградами релиза 2009 года!. Издание на цветном виниле.. С 1999 года номинированная на Грэмми христианская рок-группа NEEDTOBREATHE тихо появилась как динамичная сила в музыке, от независимого выпуска своего первого альбома в 2001 году до игры на аренах и получения номинаций на несколько премий Dove Awards, Грэмми и Billboard Music Awards. После выпуска двух успешных альбомов Daylight и The Heat на Atlantic Records группа выпустила свой третий альбом The Outsiders в 2009 году. Пластинка быстро сделала их полулярными, достигнув 20-го места в Billboard 200 и 2-го места в чартах Hot Christian Albums. Первый сингл «Lay ’Em Down» достиг 4-го места в чарте Hot Christian Songs, а другие треки попали в чарты Triple A («Something Beautiful» № 12) и Alternative («Hurricane» № 29). The Outsiders выиграли премию Dove Award в номинации «Рок/современный альбом года», а «Lay ’Em Down» получила награду как «Рок/современная записанная песня года». Два года спустя группа отправилась в турне в качестве разогревающей группы в рамках мирового турне Тейлор Свифт Speak Now, а также выступала вместе с такими артистами, как Тим Макгроу и Train. С момента выпуска этого знакового альбома NEEDTOBREATHE достигли размеров арен, выступая хедлайнерами на таких знаковых площадках, как Bridgestone Arena в Нэшвилле, штат Теннесси, и на четырех аншлаговых концертах в Red Rocks Amphitheaters в Моррисоне, штат Колорадо. Группа недавно выступила на 2024 CMA Awards в Остине, штат Техас, с Джорданом Дэвисом, с которым они также записали эпизод CMT Crossroads. Теперь, спустя более пятнадцати лет с момента выхода The Outsiders, который вывел группу на новые высоты, NEEDTOBREATHE впервые переиздают давно распроданную пластинку CD и на полупрозрачном красном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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