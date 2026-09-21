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Портативная колонка Harman Kardon Luna Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Harman Kardon Luna Black

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Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 2
Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 3
Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 4
Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 5
Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 6
Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 7
Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 8
Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 1
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 2
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 3
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 4
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 5
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 6
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 7
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 8
  • Портативная колонка Harman Kardon Luna Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687463
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Характеристики

Бренд
Harman Kardon
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, кг.
1

Описание товара Портативная колонка Harman Kardon Luna Black

Портативная колонка Harman Kardon Luna с 2-канальной акустической системой выходной мощностью 40 Вт обеспечивает сбалансированное звучание. Она выполнена в корпусе с тканевой отделкой. На верхней панели из анодированного алюминия расположены кнопки управления. Защищенная конструкция по стандарту IP67 делает колонку устойчивой к воздействию влаги и брызг воды.

Отзывы о товаре Портативная колонка Harman Kardon Luna Black




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Характеристики
Бренд
Harman Kardon
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Harman Kardon Luna с 2-канальной акустической системой выходной мощностью 40 Вт обеспечивает сбалансированное звучание. Она выполнена в корпусе с тканевой отделкой. На верхней панели из анодированного алюминия расположены кнопки управления. Защищенная конструкция по стандарту IP67 делает колонку устойчивой к воздействию влаги и брызг воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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