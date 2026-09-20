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Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL

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Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 1
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 2
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 3
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 4
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 5
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 6
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 7
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 8
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 9
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 10
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 11
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 12
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 13
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 14
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 15
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 16
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 17
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 18
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 19
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 20
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 21
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 22
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 23
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 24
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 1
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 2
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 3
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 4
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 5
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 6
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 7
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 8
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 9
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 10
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 11
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 12
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 13
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 14
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 15
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 16
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 17
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 18
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 19
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 20
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 21
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 22
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 23
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 24
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680174
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
22х8х8
Вес, г.
950

Описание товара Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL

Xiaomi Bluetooth Speaker (ASM02G) QBH4275GL - это портативная колонка, предназначенная для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Благодаря симметричному пассивному блоку и внешнему дизайну, колонка создает впечатляющий эффект объемного звука на 360 градусов. Созданная для использования на открытом воздухе, она может похвастаться высокой громкостью, мощными басами, портативностью и поддержкой Xiaomi HyperOS Connect, что гарантирует превосходное качество звука, где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Xiaomi Bluetooth Speaker (ASM02G) QBH4275GL - это портативная колонка, предназначенная для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Благодаря симметричному пассивному блоку и внешнему дизайну, колонка создает впечатляющий эффект объемного звука на 360 градусов. Созданная для использования на открытом воздухе, она может похвастаться высокой громкостью, мощными басами, портативностью и поддержкой Xiaomi HyperOS Connect, что гарантирует превосходное качество звука, где бы вы ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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