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Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка

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0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 1
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 2
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 3
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 4
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 5
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 6
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 7
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 8
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 9
0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 1
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 2
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 3
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 4
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 5
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 6
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 7
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 8
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 9
  • 0098787114416, Виниловая пластинка Low, Ones And Sixes - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667284
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир глубокой атмосферы и утонченного звучания с виниловой пластинкой Low / Ones And Sixes (2LP). Этот двойной альбом от группы Low завоюет ваше сердце своей неповторимой музыкой и глубокими текстами. Откройте для себя уникальный звуковой мир, который наполнен эмоциями и тонкими нюансами звучания. Ones And Sixes - это музыка, способная перенести вас в иной мир и вызвать множество разнообразных чувств. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Low / Ones And Sixes (2LP) и погрузиться в потрясающую атмосферу звуковой гармонии. Обогатите свою коллекцию музыкальных шедевров этим альбомом и наслаждайтесь его музыкой в любое удобное время.

Отзывы о товаре Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в мир глубокой атмосферы и утонченного звучания с виниловой пластинкой Low / Ones And Sixes (2LP). Этот двойной альбом от группы Low завоюет ваше сердце своей неповторимой музыкой и глубокими текстами. Откройте для себя уникальный звуковой мир, который наполнен эмоциями и тонкими нюансами звучания. Ones And Sixes - это музыка, способная перенести вас в иной мир и вызвать множество разнообразных чувств. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Low / Ones And Sixes (2LP) и погрузиться в потрясающую атмосферу звуковой гармонии. Обогатите свою коллекцию музыкальных шедевров этим альбомом и наслаждайтесь его музыкой в любое удобное время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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