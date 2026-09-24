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Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка

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Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 1
Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 2
Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 3
Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 4
Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 5
Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
Another One
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 1
  • Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 2
  • Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 3
  • Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 4
  • Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 5
  • Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667185
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CAPTURED TRACKS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Captured Tracks
Barcode
[0817949011550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
Another One
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Way You'd Love Her, Another One, No Other Heart, Just To Put Me Down?, A Heart Like Hers, I've Been Waiting For Her, Without Me, My House By The Water
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Way You'd Love Her, Another One, No Other Heart, Just To Put Me Down?, A Heart Like Hers, I've Been Waiting For Her, Without Me, My House By The Water

Отзывы о товаре Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CAPTURED TRACKS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Captured Tracks
Barcode
[0817949011550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
Another One
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Way You'd Love Her, Another One, No Other Heart, Just To Put Me Down?, A Heart Like Hers, I've Been Waiting For Her, Without Me, My House By The Water
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Way You'd Love Her, Another One, No Other Heart, Just To Put Me Down?, A Heart Like Hers, I've Been Waiting For Her, Without Me, My House By The Water
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mac DeMarco - Another One (EP) (0817949011550) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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