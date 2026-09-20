Top.Mail.Ru
ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото 1
ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото 2
ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото 3
ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото 1
  • ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото 2
  • ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото 3
  • ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666910
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х28
Вес, кг.
13

Описание товара ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные системы энергоподдержки, адаптированные для защиты критически важного оборудования от перебоев с электроэнергией. Этот ИБП в форм-факторе Tower отличается топологией с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высочайший уровень стабильности и чистую синусоиду на выходе – идеальное решение для чувствительных устройств. С активной мощностью в 2700 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, данный ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенных устройств в течение 3 минут при полной нагрузке, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения процессов или переключения на альтернативные источники питания. ИБП POWERMAN оснащен функциональностью защиты локальной сети, что позволяет обеспечить дополнительную безопасность и стабильность для подключенных сетевых устройств. Диапазон поддерживаемого входного напряжения колеблется от 165 В до 300 В, что делает его идеальным выбором для эксплуатации в условиях нестабильного электроснабжения. Эта модель комплектуется высококачественными свинцово-кислотными батареями и имеет три розетки EURO (CEE 7) для подключения оборудования. Однофазная система значительно упрощает установку и управление ИБП, подчеркивая его универсальность и удобство использования. ИБП POWERMAN – это неоспоримая гарантия уверенности в стабильности и непрерывности работы вашего оборудования в любых условиях.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные системы энергоподдержки, адаптированные для защиты критически важного оборудования от перебоев с электроэнергией. Этот ИБП в форм-факторе Tower отличается топологией с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высочайший уровень стабильности и чистую синусоиду на выходе – идеальное решение для чувствительных устройств. С активной мощностью в 2700 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, данный ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенных устройств в течение 3 минут при полной нагрузке, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения процессов или переключения на альтернативные источники питания. ИБП POWERMAN оснащен функциональностью защиты локальной сети, что позволяет обеспечить дополнительную безопасность и стабильность для подключенных сетевых устройств. Диапазон поддерживаемого входного напряжения колеблется от 165 В до 300 В, что делает его идеальным выбором для эксплуатации в условиях нестабильного электроснабжения. Эта модель комплектуется высококачественными свинцово-кислотными батареями и имеет три розетки EURO (CEE 7) для подключения оборудования. Однофазная система значительно упрощает установку и управление ИБП, подчеркивая его универсальность и удобство использования. ИБП POWERMAN – это неоспоримая гарантия уверенности в стабильности и непрерывности работы вашего оборудования в любых условиях.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП PowerMan Online 3000 Plus (6121945) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...