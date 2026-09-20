Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х26
Вес, кг.
8.1
Описание товара Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV снабжён двухступенчатой системой очистки. Крупный мусор собирается в промежуточном циклонном фильтре, закреплённом на металлической трубке. Такая конструкция продлевает срок службы мешков, уменьшая затраты на покупку расходных материалов. Кроме того, она защищает пылесборники от повреждения острыми осколками и большими камнями.
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Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV снабжён двухступенчатой системой очистки. Крупный мусор собирается в промежуточном циклонном фильтре, закреплённом на металлической трубке. Такая конструкция продлевает срок службы мешков, уменьшая затраты на покупку расходных материалов. Кроме того, она защищает пылесборники от повреждения острыми осколками и большими камнями.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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