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Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV

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Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 1
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 2
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 3
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 4
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 5
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 6
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 7
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 1
  • Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 2
  • Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 3
  • Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 4
  • Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 5
  • Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 6
  • Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 7
  • Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666884
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х26
Вес, кг.
8.1

Описание товара Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV

Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV снабжён двухступенчатой системой очистки. Крупный мусор собирается в промежуточном циклонном фильтре, закреплённом на металлической трубке. Такая конструкция продлевает срок службы мешков, уменьшая затраты на покупку расходных материалов. Кроме того, она защищает пылесборники от повреждения острыми осколками и большими камнями.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Samsung VC20M255AWB/EV снабжён двухступенчатой системой очистки. Крупный мусор собирается в промежуточном циклонном фильтре, закреплённом на металлической трубке. Такая конструкция продлевает срок службы мешков, уменьшая затраты на покупку расходных материалов. Кроме того, она защищает пылесборники от повреждения острыми осколками и большими камнями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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