Top.Mail.Ru
Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный - фото 1
Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный - фото 2
Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
фильтр тонкой очистки
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
430
  • Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 203386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный
8 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
пол/ковёр, щелевая, для обивки, для уборки пыли
Тип уборки
сухая
Комплектация
фильтр тонкой очистки
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
радиус действия 10м, фильтр НЕРА12, обрезиненные колеса, двухкамерный дизайн контейнера
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
430
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х34х31
Вес, кг.
10.1

Описание товара Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный

Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключительную чистоту уборки.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
пол/ковёр, щелевая, для обивки, для уборки пыли
Тип уборки
сухая
Комплектация
фильтр тонкой очистки
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
радиус действия 10м, фильтр НЕРА12, обрезиненные колеса, двухкамерный дизайн контейнера
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
430
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Описание
Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключительную чистоту уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, синий/черный - по цене 8600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...