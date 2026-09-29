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Пылесос Samsung VC20M257AWR купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VC20M257AWR

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Пылесос Samsung VC20M257AWR - фото 1
Пылесос Samsung VC20M257AWR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
телескопическая трубка, документация, шланг
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
460
  • Пылесос Samsung VC20M257AWR - фото 1
  • Пылесос Samsung VC20M257AWR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203383
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
насадка для пола и ковров
Тип уборки
сухая
Комплектация
телескопическая трубка, документация, шланг
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
фильтр EZClean Cyclone на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
460
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х23
Вес, г.
170

Описание товара Пылесос Samsung VC20M257AWR

2-киловаттный пылесос Samsung SC20M257AWR обладает впечатляющей мощностью всасывания: она приравнивается к 460 Вт. Модель с легкостью справится даже с сильными загрязнениями. Вы сможете регулировать мощность всасывания в широких пределах: эту возможность обеспечивает поворотный регулятор, расположенный на корпусе пылесоса.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC20M257AWR




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
насадка для пола и ковров
Тип уборки
сухая
Комплектация
телескопическая трубка, документация, шланг
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
фильтр EZClean Cyclone на рукоятке
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
460
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
2-киловаттный пылесос Samsung SC20M257AWR обладает впечатляющей мощностью всасывания: она приравнивается к 460 Вт. Модель с легкостью справится даже с сильными загрязнениями. Вы сможете регулировать мощность всасывания в широких пределах: эту возможность обеспечивает поворотный регулятор, расположенный на корпусе пылесоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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