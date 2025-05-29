Пылесос Samsung SC-18M31A0HP
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
В наличии
Код товара: 193338
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х33х30
Вес, кг.
10.6
Описание товара Пылесос Samsung SC-18M31A0HP
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, купили на обмен старого.
Достоинства:
Комментарий:
идеальный пылесос советую всем
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, всё работает,жене понравился
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос ,мощный. удобно,что переключение на ручке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, мощность хорошая, лоток удобный. Из минусов шнур плохо затягивает, сильно вертлявая насадка, запах пластмассы при работе, надеюсь со временем запах уйдет.
Достоинства:
Комментарий:
Самсунг всегда лучшие пылесосы
Достоинства:
Комментарий:
качество работы пылесоса отличное !
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный. Управление на рукоятке. Сборка очень качественная. В зависимости от выбираемой мощности уровень шума меняется соответственно. На низкой мощности засасывает хорошо, а шума нет почти. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, доехало все целое. Пылесос - ракета! добавить больше нечего. От линолеума с усилием отлипает на максимальном режиме. Жена довольна, кошку найти третий день не можем)
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос получили целый,цвет очень красивый,пока работает достойно.Очень довольны!!!
Достоинства:
Комментарий:
Шайтан машина)) после вертикального который типа убирает этот просто чудо. На фото результат с «чистого» ковра
Достоинства:
Комментарий:
засосал помаду жены, помада стоит дороже этого Самсунга. помогите что мне теперь делать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос...хорошее качество пластика...
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Мощный. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос бомба!!! Очень мощный, я думала ламинат с корнем вырвет, пришлось убавлять мощность. Очень удобно что регулировка мощности на ручке, не нужно наклоняться. Очень удобный контейнер для сбора пыли, все легко собирается и разбирается. Я очень довольна и цвет очень красивый.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо. все в полном комплекте. как только собрал, эарустил в работу )) справился с ней хорошо. главное чтобы работал долго ) покупкой доволег
Достоинства:
Комментарий:
вообще очень классный пылесос, очень мощный, есть три режима всасывания (на ручке). очень удобный в управление на ручке. 100% рекомендуем. очень долго выбирали какой выбрать, но по совету друзей выбрали данную модель о чем ни капли не жалеем
Достоинства:
Комментарий:
+Мощный +Лёгкий +Управление на ручке -щетка Щётка в сравнении с другим брендом недоработанная, на линолеуме при максимальной и средней мощности слишком присасывается, из за чего легко перемещать щётку невозможно, только на минимальной мощности, но на минимальной плохо собирает мусор. Воткнули щётку от другого пылесоса, все ок, благо подходит отверстие )
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
удобный ,в дыбе не встает как некоторые
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, был похожий этой фирмы отработал 5 лет при практически ежедневном использовании с деткой :))С деткой год за два)) Спасибо всё целое упаковка не подкачала.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, брал маме взамен советского, управление на ручке, удобная банка для мусора, мама довольна. пыль сосет с линолеума через ковер!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос зверь,даже на минимум оборотов поднимает палас. А на максимум линолеум от пола поднимает!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, муж пылесосит каждый день. Сбылась его мечта
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный,пользу юсь этой моделью уже много лет.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление супер пылесос. Купил взамен старому, тоже был самсунг. Мощность всасывания на 10 баллов из 5 , шнур 6 метров,прост в сборке очистке. Советую! Посмотрим на сколько его хватит)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Супер.Мощность всасывания впечатляет.На максимальном к ковру всасывается.Управление на ручке очень удобно.Батарейки в комплекте.Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос бомба! Покупала такой же в 2012 году, до сих пор служит. Надеюсь и этот прослужит лет 10-15. Очень удобен в использовании, на ручке пульт управления, что делает работу приятной. Качество соответствует! Покупала два пылесоса Горенье и Самсунг бюджетные в пределах 6000 руб, небо и земля. Легкие, комплектация дешевая, как игрушки одноразовые....
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - стоимость товара 7450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Samsung SC-18M31A0HP
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, купили на обмен старого.
Достоинства:
Комментарий:
идеальный пылесос советую всем
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, всё работает,жене понравился
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос ,мощный. удобно,что переключение на ручке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, мощность хорошая, лоток удобный. Из минусов шнур плохо затягивает, сильно вертлявая насадка, запах пластмассы при работе, надеюсь со временем запах уйдет.
Достоинства:
Комментарий:
Самсунг всегда лучшие пылесосы
Достоинства:
Комментарий:
качество работы пылесоса отличное !
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный. Управление на рукоятке. Сборка очень качественная. В зависимости от выбираемой мощности уровень шума меняется соответственно. На низкой мощности засасывает хорошо, а шума нет почти. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, доехало все целое. Пылесос - ракета! добавить больше нечего. От линолеума с усилием отлипает на максимальном режиме. Жена довольна, кошку найти третий день не можем)
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос получили целый,цвет очень красивый,пока работает достойно.Очень довольны!!!
Достоинства:
Комментарий:
Шайтан машина)) после вертикального который типа убирает этот просто чудо. На фото результат с «чистого» ковра
Достоинства:
Комментарий:
засосал помаду жены, помада стоит дороже этого Самсунга. помогите что мне теперь делать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос...хорошее качество пластика...
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Мощный. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос бомба!!! Очень мощный, я думала ламинат с корнем вырвет, пришлось убавлять мощность. Очень удобно что регулировка мощности на ручке, не нужно наклоняться. Очень удобный контейнер для сбора пыли, все легко собирается и разбирается. Я очень довольна и цвет очень красивый.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо. все в полном комплекте. как только собрал, эарустил в работу )) справился с ней хорошо. главное чтобы работал долго ) покупкой доволег
Достоинства:
Комментарий:
вообще очень классный пылесос, очень мощный, есть три режима всасывания (на ручке). очень удобный в управление на ручке. 100% рекомендуем. очень долго выбирали какой выбрать, но по совету друзей выбрали данную модель о чем ни капли не жалеем
Достоинства:
Комментарий:
+Мощный +Лёгкий +Управление на ручке -щетка Щётка в сравнении с другим брендом недоработанная, на линолеуме при максимальной и средней мощности слишком присасывается, из за чего легко перемещать щётку невозможно, только на минимальной мощности, но на минимальной плохо собирает мусор. Воткнули щётку от другого пылесоса, все ок, благо подходит отверстие )
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
удобный ,в дыбе не встает как некоторые
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, был похожий этой фирмы отработал 5 лет при практически ежедневном использовании с деткой :))С деткой год за два)) Спасибо всё целое упаковка не подкачала.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, брал маме взамен советского, управление на ручке, удобная банка для мусора, мама довольна. пыль сосет с линолеума через ковер!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос зверь,даже на минимум оборотов поднимает палас. А на максимум линолеум от пола поднимает!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, муж пылесосит каждый день. Сбылась его мечта
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный,пользу юсь этой моделью уже много лет.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление супер пылесос. Купил взамен старому, тоже был самсунг. Мощность всасывания на 10 баллов из 5 , шнур 6 метров,прост в сборке очистке. Советую! Посмотрим на сколько его хватит)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Супер.Мощность всасывания впечатляет.На максимальном к ковру всасывается.Управление на ручке очень удобно.Батарейки в комплекте.Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос бомба! Покупала такой же в 2012 году, до сих пор служит. Надеюсь и этот прослужит лет 10-15. Очень удобен в использовании, на ручке пульт управления, что делает работу приятной. Качество соответствует! Покупала два пылесоса Горенье и Самсунг бюджетные в пределах 6000 руб, небо и земля. Легкие, комплектация дешевая, как игрушки одноразовые....