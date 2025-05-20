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Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли

4 Отзывы
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Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли - фото 1
Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли - фото 1
  • Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 193336
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
7 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
8

Описание товара Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли

В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл к пылесосу как родной! Пылесос, даже, работать иначе стал - лучше!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Марсель И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, Размеры чуть больше оригинального на пару миллиметров, если приложить усилие встаёт норм!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Всё классно. Подошло. Заменил старые на новые.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
подошли для пылесоса Самсунг купленного 10 лет назад



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл к пылесосу как родной! Пылесос, даже, работать иначе стал - лучше!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Марсель И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, Размеры чуть больше оригинального на пару миллиметров, если приложить усилие встаёт норм!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Всё классно. Подошло. Заменил старые на новые.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
подошли для пылесоса Самсунг купленного 10 лет назад


Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли - этот товар вы можете купить по цене 7660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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