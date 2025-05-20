Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб.
В наличии
Код товара: 193336
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
8
Описание товара Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его.
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В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его.
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл к пылесосу как родной! Пылесос, даже, работать иначе стал - лучше!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, Размеры чуть больше оригинального на пару миллиметров, если приложить усилие встаёт норм!
Достоинства:
Комментарий:
Всё классно. Подошло. Заменил старые на новые.
Достоинства:
Комментарий:
подошли для пылесоса Самсунг купленного 10 лет назад
Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли - этот товар вы можете купить по цене 7660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл к пылесосу как родной! Пылесос, даже, работать иначе стал - лучше!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, Размеры чуть больше оригинального на пару миллиметров, если приложить усилие встаёт норм!
Достоинства:
Комментарий:
Всё классно. Подошло. Заменил старые на новые.
Достоинства:
Комментарий:
подошли для пылесоса Самсунг купленного 10 лет назад