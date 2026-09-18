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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, документация
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199609
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Описание товара Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG
Пылесос Samsung с мощностью всасывания 380 Вт моментально справится с пылью и крошками, оставляя помещения заметно чище. Благодаря длине сетевого шнура 6 метров вы сможете свободно перемещаться по комнате, не переключая розетки на каждом шагу. Телескопическая труба — комфорт для уборки в труднодоступных местах и под мебелью. При весе всего 4,8 кг пылесос легко переносить и поднимать на этажи, а регулятор мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим для разных поверхностей. Классический чёрный цвет добавляет стиля и универсальности вашему интерьеру. Уровень шума 87 дБ — рабочий, но не раздражающий. Эта модель станет надёжным помощником для сухой уборки дома или офиса.
Пылесос Samsung с мощностью всасывания 380 Вт моментально справится с пылью и крошками, оставляя помещения заметно чище. Благодаря длине сетевого шнура 6 метров вы сможете свободно перемещаться по комнате, не переключая розетки на каждом шагу. Телескопическая труба — комфорт для уборки в труднодоступных местах и под мебелью. При весе всего 4,8 кг пылесос легко переносить и поднимать на этажи, а регулятор мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим для разных поверхностей. Классический чёрный цвет добавляет стиля и универсальности вашему интерьеру. Уровень шума 87 дБ — рабочий, но не раздражающий. Эта модель станет надёжным помощником для сухой уборки дома или офиса.
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