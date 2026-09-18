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Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG

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Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 1
Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 2
Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 3
Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 4
Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 5
Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 6
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Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 8
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Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 10
Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 11
Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, документация
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
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  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 2
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 3
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 4
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 5
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 6
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 7
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 8
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 9
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 10
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 11
  • Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199609
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, документация
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
ручка Easy Grip, турбина Anti-tangle
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
56х32х30
Вес, кг.
10.5

Описание товара Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG

Пылесос Samsung с мощностью всасывания 380 Вт моментально справится с пылью и крошками, оставляя помещения заметно чище. Благодаря длине сетевого шнура 6 метров вы сможете свободно перемещаться по комнате, не переключая розетки на каждом шагу. Телескопическая труба — комфорт для уборки в труднодоступных местах и под мебелью. При весе всего 4,8 кг пылесос легко переносить и поднимать на этажи, а регулятор мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим для разных поверхностей. Классический чёрный цвет добавляет стиля и универсальности вашему интерьеру. Уровень шума 87 дБ — рабочий, но не раздражающий. Эта модель станет надёжным помощником для сухой уборки дома или офиса.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, документация
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
ручка Easy Grip, турбина Anti-tangle
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Пылесос Samsung с мощностью всасывания 380 Вт моментально справится с пылью и крошками, оставляя помещения заметно чище. Благодаря длине сетевого шнура 6 метров вы сможете свободно перемещаться по комнате, не переключая розетки на каждом шагу. Телескопическая труба — комфорт для уборки в труднодоступных местах и под мебелью. При весе всего 4,8 кг пылесос легко переносить и поднимать на этажи, а регулятор мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим для разных поверхностей. Классический чёрный цвет добавляет стиля и универсальности вашему интерьеру. Уровень шума 87 дБ — рабочий, но не раздражающий. Эта модель станет надёжным помощником для сухой уборки дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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