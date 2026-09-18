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Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли

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Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 1
Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 2
Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 3
Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 4
Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 5
Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 6
Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 7
Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1,5
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 1
  • Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 2
  • Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 3
  • Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 4
  • Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 5
  • Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 6
  • Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 7
  • Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287628
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
прозрачный
Прочее
автосматывание сетевого шнура
Тип уборки
сухая
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1,5
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
турбина Anti-tangle
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
10.5

Описание товара Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли

Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос, шерсти и пыли на фильтр, сохраняя стабильную мощность всасывания в течение длительного времени. Легкая очистка контейнера. Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и пыли на детали пылесоса, поэтому больше не придется удалять мусор вручную. Вся грязь оседает на дне контейнера, вам остается просто выбросить ее. Легко перемещается и прост в использовании. Легкая и удобная конструкция позволяет быстро проводить уборку дома. Эргономичная рукоять Easy Grip. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
прозрачный
Прочее
автосматывание сетевого шнура
Тип уборки
сухая
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1,5
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
турбина Anti-tangle
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос, шерсти и пыли на фильтр, сохраняя стабильную мощность всасывания в течение длительного времени. Легкая очистка контейнера. Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и пыли на детали пылесоса, поэтому больше не придется удалять мусор вручную. Вся грязь оседает на дне контейнера, вам остается просто выбросить ее. Легко перемещается и прост в использовании. Легкая и удобная конструкция позволяет быстро проводить уборку дома. Эргономичная рукоять Easy Grip. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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