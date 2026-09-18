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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1,5
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287628
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Описание товара Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли
Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос, шерсти и пыли на фильтр, сохраняя стабильную мощность всасывания в течение длительного времени. Легкая очистка контейнера. Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и пыли на детали пылесоса, поэтому больше не придется удалять мусор вручную. Вся грязь оседает на дне контейнера, вам остается просто выбросить ее. Легко перемещается и прост в использовании. Легкая и удобная конструкция позволяет быстро проводить уборку дома. Эргономичная рукоять Easy Grip. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос, шерсти и пыли на фильтр, сохраняя стабильную мощность всасывания в течение длительного времени. Легкая очистка контейнера. Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и пыли на детали пылесоса, поэтому больше не придется удалять мусор вручную. Вся грязь оседает на дне контейнера, вам остается просто выбросить ее. Легко перемещается и прост в использовании. Легкая и удобная конструкция позволяет быстро проводить уборку дома. Эргономичная рукоять Easy Grip. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
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