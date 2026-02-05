Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
10.6
Описание товара Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и мощьный пылесос. Работает тихо, всасывает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
по первому впечатлению добротный аппарат, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.
Достоинства:
Комментарий:
все понравилось сделано во Вьетнаме , пылесосит отлично , сто ещё надо !
Достоинства:
Комментарий:
мощный,но немного проводкой фонит,надеюсь притрётся
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, упакован хорошо. Проверил в пункте выдачи. Отличный пылесос, надеюсь проработает, как и прежний кучу лет. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакованный товар. Документы в комплекте. Две крупные щетки и одна для узких мест. Смотка шнура работает хорошо только дизайнерское решение механизма не самое удачное как кажется. Сами детали, узлы, пазы, защёлки, крепления пластиковые, что конечно не самое прочное, но вес пылесоса при этом незначительный. Контейнер вроде бы не пылит в смежные камеры, оставляя пыль только в самом пылесборнике. Выкидывать удобно. Шум на большей мощности приемлемый, регулятор мощности позволяет настраивать, что тоже удобно. Шланг очень добротный с хорошим углом наклона и поворота. Надежда на вьетнамскую сборку.
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление отличное, мощненький, удобный, щетки отличные, шнур длинный, пока всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление отличное, всё супер. специально выбирала данную модель взамен своего такого же. Уже 12 лет пользуюсь, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, сосёт как не в себя, есть регулировка. Рекомендую.
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и мощьный пылесос. Работает тихо, всасывает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
по первому впечатлению добротный аппарат, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.
Достоинства:
Комментарий:
все понравилось сделано во Вьетнаме , пылесосит отлично , сто ещё надо !
Достоинства:
Комментарий:
мощный,но немного проводкой фонит,надеюсь притрётся
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, упакован хорошо. Проверил в пункте выдачи. Отличный пылесос, надеюсь проработает, как и прежний кучу лет. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакованный товар. Документы в комплекте. Две крупные щетки и одна для узких мест. Смотка шнура работает хорошо только дизайнерское решение механизма не самое удачное как кажется. Сами детали, узлы, пазы, защёлки, крепления пластиковые, что конечно не самое прочное, но вес пылесоса при этом незначительный. Контейнер вроде бы не пылит в смежные камеры, оставляя пыль только в самом пылесборнике. Выкидывать удобно. Шум на большей мощности приемлемый, регулятор мощности позволяет настраивать, что тоже удобно. Шланг очень добротный с хорошим углом наклона и поворота. Надежда на вьетнамскую сборку.
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление отличное, мощненький, удобный, щетки отличные, шнур длинный, пока всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление отличное, всё супер. специально выбирала данную модель взамен своего такого же. Уже 12 лет пользуюсь, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, сосёт как не в себя, есть регулировка. Рекомендую.