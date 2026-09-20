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Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный купить с доставкой в Москве
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Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный

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Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 1
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 2
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 3
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 4
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 5
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 6
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 7
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 8
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 9
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 10
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 11
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 12
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 13
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 14
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 15
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 16
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 17
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 18
Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 1
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 2
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 3
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 4
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 5
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 6
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 7
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 8
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 9
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 10
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 11
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 12
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 13
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 14
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 15
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 16
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 17
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 18
  • Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583627
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
fвтосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный

Пылесос LG VC5320NNTR для сухой уборки представлен в лаконичном красном корпусе с большими колесами. Моющийся контейнер на 1.3 л не требует установки сменных пылесборников. HEPA-фильтр и система фильтрации «Эллипс Циклон» задерживают до 99% загрязнений, не позволяя им возвращаться в воздух. Благодаря телескопической трубе и кабелю 5.3 м модель LG VC5320NNTR обладает радиусом действия 8.3 м. Мощность 380 Вт гарантирует эффективный сбор пыли и мусора с гладкого пола и ковровых покрытий. Система защиты отключает пылесос при перегреве двигателя.

Отзывы о товаре Пылесос LG VC5320NNTR с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт, черный/красный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
fвтосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос LG VC5320NNTR для сухой уборки представлен в лаконичном красном корпусе с большими колесами. Моющийся контейнер на 1.3 л не требует установки сменных пылесборников. HEPA-фильтр и система фильтрации «Эллипс Циклон» задерживают до 99% загрязнений, не позволяя им возвращаться в воздух. Благодаря телескопической трубе и кабелю 5.3 м модель LG VC5320NNTR обладает радиусом действия 8.3 м. Мощность 380 Вт гарантирует эффективный сбор пыли и мусора с гладкого пола и ковровых покрытий. Система защиты отключает пылесос при перегреве двигателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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